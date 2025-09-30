Topo

Japão vence Chile (2-0) no Mundial Sub-20; Paraguai empata com Coreia do Sul

30/09/2025 23h02

O Japão venceu o Chile por 2 a 0 nesta terça-feira (30), incluindo um gol de Panenka, silenciando a torcida local no Estádio Nacional de Santiago enquanto o Paraguai conseguiu um empate contra a Coreia do Sul pela segunda rodada do Mundial Sub-20. 

O goleiro chileno Sebastián Mella, defendeu um pênalti cobrado pelos japoneses aos 19 minutos, mas não conseguiu impedir que Rion Ichihara convertesse a segunda penalidade com uma cavadinha no início do segundo tempo (55'). 

Aos 82 minutos, Yumeki Yokoyama garantiu a vitória do Japão, que lidera o Grupo A com seis pontos. O Chile está em segundo com três pontos, o mesmo número da Nova Zelândia. O Egito está na lanterna da tabela, sem pontuar. 

"Eles foram melhores que nós, mas agora temos que encarar o jogo de sexta-feira contra o Egito e dar o máximo em campo", lamentou o meio-campista chileno Mario Sandoval. 

Já o Paraguai segurou o 0 a 0 no segundo tempo apesar de ter ficado com um jogador a menos na partida após a expulsão de Enso González no final do primeiro tempo, no Estádio Elías Figueroa, em Valparaíso, a cerca de 120 km de Santiago. 

Ucrânia e Paraguai dividem a liderança do Grupo B com quatro pontos, enquanto Panamá e Coreia do Sul têm um ponto cada.

- Virada neozelandesa -

A Nova Zelândia precisou de três minutos para vencer o Egito pela segunda rodada do Grupo A do Mundial Sub-20, e sonha com uma vaga nas oitavas de final. 

Com gols de Luke Brooke-Smith e Xuan Loke aos 13 e 16 minutos, os neozelandeses viraram o jogo no Estádio Nacional, em Santiago, e garantiram sua primeira vitória, após o egípcio Ahmed Khaled abrir o placar aos 5 minutos. 

"Eles nos pressionaram bastante, mas nós apenas seguramos, defendemos e vencemos", disse o zagueiro Jayden Smith à AFP. 

No Grupo B, Panamá e Ucrânia empataram em 1 a 1. O ucraniano Hennadiy Synchuk converteu um pênalti aos 6 minutos, e o Panamá respondeu com um gol de Gustavo Eloy aos 36 minutos.

axl/ag/aam

© Agence France-Presse

