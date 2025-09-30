Pagamento do INSS de setembro: repasses já começaram; veja datas

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) divulgou o cronograma oficial de pagamentos referente a setembro de 2025. As liberações seguem a ordem do número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, mantendo o modelo já aplicado para garantir maior organização e previsibilidade.

O que aconteceu

Quem recebe até um salário mínimo terá os valores creditados entre os dias 25 de setembro e 8 de outubro. Já os beneficiários que recebem acima do piso nacional terão seus depósitos realizados entre 1º e 7 de outubro.

Atualmente, o INSS processa mensalmente mais de 40 milhões de benefícios. Desse total, cerca de 28,2 milhões correspondem a pagamentos equivalentes a até um salário mínimo, enquanto aproximadamente 12,3 milhões são destinados a aposentados e pensionistas que recebem acima desse patamar.

Para conferir a data correta do repasse, o segurado deve observar o penúltimo dígito do número do benefício, desconsiderando sempre o que aparece depois do traço. O calendário completo também pode ser consultado no portal Meu INSS ou pelo aplicativo, que exigem login com CPF e senha cadastrada no Gov.br.

Em caso de necessidade, o beneficiário pode entrar em contato com a Central 135, disponível com atendimento eletrônico todos os dias da semana e suporte humano em horário comercial.

Além da consulta ao extrato de pagamento, o Meu INSS também oferece acesso a dados cadastrais e a outros serviços digitais, disponíveis pela barra de busca da plataforma.

Calendário de pagamentos - até um salário mínimo

Final 1: 25/09

Final 2: 26/09

Final 3: 29/09

Final 4: 30/09

Final 5: 01/10

Final 6: 02/10

Final 7: 03/10

Final 8: 06/10

Final 9: 07/10

Final 0: 08/10

Calendário de pagamentos - acima de um salário mínimo