Topo

Notícias

Inflação persistente nos EUA seria um cenário difícil para o Fed, afirma dirigente

São Paulo

30/09/2025 17h09

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou nesta terça-feira, 30, que o mercado de trabalho dos EUA está arrefecendo, mas continua firme. Para ele, a preocupação é se a inflação persistir: "isso seria um cenário difícil para o Fed", pontuou.

"O payroll [relatório de emprego dos EUA] está desacelerando, mas outros indicadores de emprego estão estáveis", disse Goolsbee em evento institucional sobre agricultura do Meio-Oeste, acrescentando que espera que tarifas sejam apenas um aumento de preço único e que sejam moderadas.

Segundo ele, a maior parte do recente aumento da inflação é decorrente das tarifas.

O dirigente também comentou que os EUA parecem estar caminhando para uma nova onda tarifária, com taxações sobre itens como móveis, caminhões e madeira serrada.

Sobre a possível paralisação do governo norte-americano, Goolsbee enfatizou que o efeito de um shutdown na economia dependeria de sua amplitude e duração.

As mais lidas agora

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Notícias

STF notifica Eduardo Bolsonaro por edital e abre prazo para defesa

Metanol na bebida: bares na Mooca e nos Jardins, em SP, são interditados

Petróleo segue baixando diante de perspectiva de aumento da oferta

Justiça Eleitoral quer transferir seções eleitorais de áreas controladas pelo crime no Rio

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Trump cobra lealdade ideológica de generais e cita "guerra interna"

Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Papa espera que Hamas aceite o plano de paz dos EUA para Gaza

Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja em janeiro

Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo