Índices sobem diante de possível paralisação dos EUA

Por Sinéad Carew e Niket Nishant

NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices de Wall Street conseguiram encerrar a sessão volátil desta terça-feira em alta, marcando também ganhos trimestrais e mensais, mesmo com investidores se preparando para uma paralisação do governo dos Estados Unidos, que atrasaria relatórios econômicos importantes e atrapalharia as perspectivas da política de juros do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,40%, para 6.687,82 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,29%, para 22.655,74 pontos. O Dow Jones subiu 0,19%, para 46.405,81 pontos.