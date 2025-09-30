Topo

Índices sobem diante de possível paralisação dos EUA

30/09/2025 17h19

Por Sinéad Carew e Niket Nishant

NOVA YORK (Reuters) - Os três principais índices de Wall Street conseguiram encerrar a sessão volátil desta terça-feira em alta, marcando também ganhos trimestrais e mensais, mesmo com investidores se preparando para uma paralisação do governo dos Estados Unidos, que atrasaria relatórios econômicos importantes e atrapalharia as perspectivas da política de juros do Federal Reserve.

De acordo com dados preliminares, o S&P 500 ganhou 0,40%, para 6.687,82 pontos. O índice de tecnologia Nasdaq avançou 0,29%, para 22.655,74 pontos. O Dow Jones subiu 0,19%, para 46.405,81 pontos.

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

