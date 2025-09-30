Índice europeu STOXX 600 registra melhor mês desde maio

Por Amir Orusov e Purvi Agarwal

(Reuters) - As ações europeias reverteram as perdas iniciais e fecharam em ligeira alta nesta terça-feira, com o setor de energia limitando os ganhos mais amplos, enquanto os investidores avaliaram o possível impacto de uma paralisação do governo dos Estados Unidos sobre os mercados financeiros.

O índice pan-europeu STOXX 600 fechou em alta de 0,5%, em sua terceira sessão consecutiva de ganhos. O índice registrou ganho trimestral e o terceiro mês em território positivo, seu melhor resultado desde maio.

A maioria dos setores subiu, com as ações de mídia ganhando 1,2% e as de varejo subindo 1,1%. Os setores industrial e de saúde foram os que mais impulsionaram o STOXX 600.

Por outro lado, as ações de petróleo e gás caíram 1,6%, registrando sua maior queda em um dia em mais de três semanas. Os investidores estão prevendo um aumento na oferta da Opep+ nesta semana, o que fez com que os preços do petróleo caíssem.

Na segunda-feira, o vice-presidente dos EUA, JD Vance, disse que uma paralisação do governo é provável, já que as negociações orçamentárias com os democratas estagnaram. Isso poderia atrasar a divulgação dos dados cruciais sobre empregos, um indicador-chave da saúde econômica, marcada para sexta-feira.

Os mercados têm estado atentos aos dados do mercado de trabalho dos EUA, que mostraram uma deterioração gradual, levando o Federal Reserve a reduzir as taxas de juros.

Em LONDRES, o índice Financial Times avançou 0,54%, a 9.350,43 pontos.

Em FRANKFURT, o índice DAX subiu 0,57%, a 23.880,72 pontos.

Em PARIS, o índice CAC-40 ganhou 0,19%, a 7.895,94 pontos.

Em MILÃO, o índice Ftse/Mib teve valorização de 0,40%, a 42.725,32 pontos.

Em MADRI, o índice Ibex-35 registrou alta de 1,04%, a 15.475,00 pontos.

Em LISBOA, o índice PSI20 desvalorizou-se 0,30%, a 7.957,62 pontos.