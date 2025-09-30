Indicador de Incerteza cai 4,2 pontos em setembro ante agosto, revela FGV

O Indicador de Incerteza da Economia Brasileira (IIE-Br) teve queda de 4,2 pontos na passagem de agosto para setembro, atingindo 110,1 pontos, informou a Fundação Getulio Vargas (FGV). Na métrica de médias móveis trimestrais, o IIE-Br subiu 0,4 ponto.

"A segunda queda consecutiva do Indicador de Incerteza sugere uma atenuação das pressões externas, com os agentes econômicos já assimilando os efeitos das tarifas norte-americanas, inclusive em alguns dos setores mais expostos", avaliou a economista do FGV Ibre Anna Carolina Gouveia. "No cenário interno, a perda de fôlego da inflação e a desaceleração da economia alinham-se às previsões dos especialistas, sem gerar ruídos adicionais pelo lado da atividade econômica", acrescentou.

Ela informou que, em setembro, os componentes que compõem o IIE-Br recuaram, com destaque para o de Expectativas, que interrompeu a sequência de altas dos dois meses anteriores.

"Com o resultado, o IIE-Br retorna a um patamar considerado confortável de incerteza. A sua manutenção dependerá, no front externo, da redução das tensões geopolíticas e, no âmbito doméstico, do ritmo da atividade econômica e do encaminhamento das questões fiscais", afirmou.

O componente de Mídia do IIE-Br recuou 4,6 pontos em setembro, para 107,5 pontos, menor nível desde outubro do ano passado (104,0 pontos), contribuindo negativamente com 4,0 pontos para o resultado agregado. O componente de Expectativas, que mede a dispersão nas previsões de especialistas para variáveis macroeconômicas, recuou 0,7 ponto, após duas altas seguidas, passando a 99,0 pontos e contribuindo com 0,2 ponto para a queda do IIE-Br, segundo a FGV.