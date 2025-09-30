Topo

Notícias

Ibovespa fecha quase estável no último dia de mês positivo marcado por recordes

30/09/2025 17h08

Por Paula Arend Laier

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa assegurou nova máxima intradia no último pregão de setembro, antes de fechar a terça-feira quase estável, reflexo de realização de lucros e com as ações da Petrobras entre as maiores pressões em meio à queda do petróleo no exterior.

Índice de referência do mercado acionário brasileiro, o Ibovespa cedeu 0,07%, a 146.237,02 pontos, após marcar 147.578,39 pontos no melhor momento -- novo topo intradia -- e 145.774,24 pontos na mínima do pregão.

O volume financeiro somou R$23,02 bilhões.

Em setembro, o Ibovespa acumulou uma valorização de 3,4%, em performance apoiada pelo fluxo de capital externo, com entrada de líquida de R$4,79 bilhões no mês até o dia 26.

Tal movimento tem sido endossado pela perspectiva de novos cortes de juros dos Estados Unidos ainda neste ano, bem como expectativas de que o Banco Central do Brasil também começará a promover um afrouxamento monetária no começo de 2026.

"Tivemos um cenário de otimismo global, puxado pela expectativa de cortes de juros nos EUA ainda este ano", afirmou o especialista em investimentos Leonardo Santana, sócio da casa de análise Top Gain.

Ele acrescentou que o mercado já precifica mais dois cortes pelo Federal Reserve, o que pode mudar o fluxo internacional de capitais, acrescentando que há trilhões de dólares parados em renda fixa americana,

"Parte desse dinheiro começa a migrar em busca de mais retorno em mercados emergentes. Nesse contexto, o Brasil se torna particularmente atraente, pois temos uma das maiores taxas de juros reais do mundo e uma bolsa que ainda apresenta potencial de valorização", disse.

DESTAQUES

- PETROBRAS PN fechou em queda de 1,1%, enfraquecida pelo declínio dos preços do petróleo no exterior, onde o barril do Brent encerrou o dia em baixa de 1,4%. No mês, as preferenciais da Petrobras somaram uma alta de 1,16%.

- ITAÚ UNIBANCO PN subiu 0,56%, com o sinal positivo prevalecendo no setor. BRADESCO PN avançou 0,58% e SANTANDER BRASIL UNIT valorizou-se 0,17%, mas BANCO DO BRASIL ON encerrou em baixa de 0,14%.

- VALE ON avançou 0,52%, mesmo com o recuo dos preços futuros do minério de ferro na China. No setor, CSN MINERAÇÃO ON encerrou com acréscimo de 0,18%.

- GPA ON caiu 9,72%, com relatório do Citi cortando a recomendação dos papéis para venda, abrindo espaço para realização de lucros no papel. Até a véspera, a ação subia 21,45% em setembro.

- MRV&CO ON subiu 3,19%, após a construtora divulgar que concluiu a venda de quatro terrenos nos Estados Unidos, levantando US$32 milhões, montante que ficou US$2 milhões acima do que esperava.

- MAGAZINE LUIZA ON caiu 9,6%, em mais um dia de correção, após forte valorização em setembro, que até a última sexta-feira somava 36,6%. Na véspera, as ações fecharam com declínio de 5,09%.

As mais lidas agora

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Notícias

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Ex-mesatenista Hugo Hoyama recebe alta após fazer cirurgia no coração