Ibovespa avança com Braskem entre destaques; Ambev recua

30/09/2025 10h14

SÃO PAULO (Reuters) - O Ibovespa avançava na abertura desta terça-feira, com Braskem entre os destaques positivos, em dia de recuperação após pressão com receios sobre a situação da petroquímica, enquanto Ambev figurava na ponta negativa na esteira de "downgrade" da XP.

Às 10h08, o Ibovespa, referência do mercado acionário brasileiro, subia 0,32%, a 146.806,97 pontos. O contrato futuro do índice com vencimento mais curto, em 15 de outubro, tinha elevação de 0,52%.

(Por Paula Arend Laier)

