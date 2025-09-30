IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado soma recorde de 39,118 milhões de pessoas

O País registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a um ápice de 39,118 milhões de trabalhadores, 149 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 1,232 milhão de pessoas.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,508 milhões. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25,933 milhões. O montante trabalhando no setor público ficou em 12,850 milhões de pessoas.

Nível da ocupação

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - saiu de em 58,6% no trimestre até maio para 58,8% no trimestre até agosto, mantendo-se assim no maior patamar da série histórica iniciada em 2012.

No trimestre móvel terminado em julho de 2025, o nível da ocupação também estava em 58,8%.