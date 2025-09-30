Topo

Notícias

IBGE: emprego com carteira assinada no setor privado soma recorde de 39,118 milhões de pessoas

Rio

30/09/2025 09h46

O País registrou novo recorde no número de trabalhadores atuando com carteira assinada no setor privado no trimestre terminado em agosto, segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (Pnad Contínua), iniciada em 2012 pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O total de pessoas com carteira assinada no setor privado avançou a um ápice de 39,118 milhões de trabalhadores, 149 mil vagas a mais em um trimestre. Em um ano, esse contingente cresceu em 1,232 milhão de pessoas.

O número de empregados sem carteira assinada no setor privado totalizou 13,508 milhões. O número de trabalhadores por conta própria foi de 25,933 milhões. O montante trabalhando no setor público ficou em 12,850 milhões de pessoas.

Nível da ocupação

O nível da ocupação - porcentual de pessoas ocupadas na população em idade de trabalhar - saiu de em 58,6% no trimestre até maio para 58,8% no trimestre até agosto, mantendo-se assim no maior patamar da série histórica iniciada em 2012.

No trimestre móvel terminado em julho de 2025, o nível da ocupação também estava em 58,8%.

As mais lidas agora

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Mendes diz que STF está unido na defesa de democracia e que espera 'tempos mais pacíficos'

Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

Chácara no interior de SP era usada para falsificar e envasar bebidas, aponta polícia

Trump diz que EUA vai 'monitorar' o narcotráfico por terra após ataques no Caribe

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz

O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Exposição sobre Amazônia em Paris foge de clichês e destaca produção artística contemporânea

Juiz dos EUA bloqueia temporariamente demissão em massa de funcionários da Voice of America

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China