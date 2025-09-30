Homem que trabalhava em cúpula de centro empresarial de SP cai e morre após vidro quebrar

Um homem de 48 anos morreu na tarde desta segunda-feira, 29, após sofrer uma queda da cúpula do Centro Empresarial do Aço (CEA), na zona sul de São Paulo.

A vítima colocava um insulfilm no teto do edifício no período da manhã, quando um dos vidros rachou. O funcionário caiu para o interior do prédio, mas ainda ficou suspenso por uma corda presa ao teto.

Segundo uma testemunha ouvida pela reportagem, o homem continuou nessa posição por cerca de 20 minutos, mas ia caindo aos poucos, conforme o tempo passava. A corda que o mantinha preso acabou se soltando e ele caiu no hall da recepção, no térreo.

Em nota, a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP) informou que apura se a empresa responsável descumpriu normas de segurança. "O caso foi registrado como morte suspeita no 35º Distrito Policial (Jabaquara), que requisitou perícia", acrescentou a pasta.

A reportagem questionou a Barzel Properties, responsável pela administração do espaço, e aguarda retorno. O Centro Empresarial do Aço, localizado no bairro Jabaquara, zona sul da capital, possui de 10 andares e aluga escritórios para diferentes empresas.

Após o vidro estourar, a vítima ficou suspensa bem ao centro do prédio, à vista para os funcionários de todos os andares do edifício. Um dos que acompanhou a cena foi o bancário Rodolfo Cadamuro Felipe, de 32 anos, que trabalha no local.

"Eu estava em uma reunião, dentro de uma sala, quando ouvi um barulho de vidro se quebrando bem alto. Depois, quando fui para fora, vi que havia um quadrado no teto quebrado e um homem pendurado. Estava o maior alvoroço", conta.

Ele diz que o funcionário chegou a ficar cerca de 20 minutos suspenso. "A corda começou a ceder. Eu não quis olhar (o momento da queda). Foi muito ruim", lembra o bancário.

Após a queda, os funcionários do prédio tiveram que evacuar o CEA. Por conta do acidente, eles foram orientados a sair pelo subsolo da edificação.