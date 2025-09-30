Topo

Notícias

Hamas examina plano de paz de Trump para Gaza, afirma fonte palestina

30/09/2025 06h49

O Hamas está examinando o plano do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para acabar com o conflito em Gaza, afirmou nesta terça-feira (30) uma fonte palestina próxima ao movimento islamista. 

"O Hamas inicia hoje uma série de consultas entre seus líderes políticos e militares, tanto dentro como fora da Palestina", disse a fonte, sob a condição de anonimato. Ele acrescentou que a organização dará uma resposta "que representará o Hamas e os movimentos de resistência".

"As conversações podem durar vários dias, devido à complexidade, em particular para coordenar a comunicação entre os membros da direção e os movimentos após a agressão israelense em Doha", acrescentou a fonte. Outra fonte palestina confirmou à AFP que o Hamas está examinando o plano apresentado na segunda-feira em Washington e apoiado pelo primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu.

az/crb/avl/mas/fp

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Chá de banana com cravo e canela que emagrece rápido: confira receita

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Zijin Gold estreia na Bolsa de Hong Kong com alta de 68%

MPF pede que prorrogação de contrato da Enel em SP seja suspensa

Brigitte Bardot publica livro abecedário com suas definições escritas à mão

Fux atende pedido de Alcolumbre e mantém o número atual de deputados para 2026

Rússia diz que eleição parlamentar na Moldávia foi abertamente manipulada

Subsecretário da Praia Grande é alvo de busca em apuração sobre morte de ex-delegado-geral

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto na TV Brasil nesta terça

CPMI do INSS: senador decreta a prisão em flagrante de presidente da Conafer; veja vídeo

Talibã impõe apagão de telecomunicações ao Afeganistão

Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos de casamento, afirma imprensa americana