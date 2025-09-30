Topo

Hamas analisa cessar-fogo em Gaza após encontro de Trump e Netanyahu

Comboio de veículos militares de Israel se posiciona na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza em 19 de setembro de 2025 - Jack GUEZ / AFP
Comboio de veículos militares de Israel se posiciona na fronteira de Israel com a Faixa de Gaza em 19 de setembro de 2025 Imagem: Jack GUEZ / AFP
30/09/2025 08h24

As líderes do Hamas analisam a proposta de cessar-fogo de Trump para encerrar a guerra em Gaza, após o encontro entre o americano e o primeiro-ministro de Israel Benjamin Netanyahu ontem.

O que aconteceu

Liderança de grupo extremista examina termos de proposta. A liderança do Hamas recebeu o acordo de líderes do Qatar e do Egito após a reunião entre Netanyahu e Donald Trump, primeiro-ministro de Israel. De acordo com reportagem da BBC, uma figura importante do grupo militante afirmou que os termos só serão aceitos se estiverem inclusos a retirada de Israel de Gaza e o fim da guerra. O jornal britânico disse ainda que, segundo a fonte palestina, os termos estariam alinhados à visão de Israel e não protegeriam os interesses de Gaza.

Netanyahu disse aceitar acordo, mas refutou a criação de um Estado da Palestina. Depois do encontro com o republicano, ele afirmou que a proposta não está prevista nos termos e que o Exército de Israel vai continuar a operar em Gaza. "Nos oporemos com veemência a um Estado palestino", afirmou em um vídeo publicado nas redes sociais.

Plano tem 20 pontos e inclui libertação de reféns, vivos ou mortos, e rendição de Hamas. Um dos pontos descritos é a criação de um governo transitório, que supervisionaria a gestão do território. Tony Blair, ex-primeiro-ministro britânico, é o nome cotado para assumir a função. Os integrantes do grupo teriam de entregar as armas.

Caso o grupo militante rejeite esta proposta, Israel tem aval dos Estados Unidos para "eliminá-lo". Em entrevista coletiva após o encontro, o presidente dos EUA afirmou que o chefe de Israel teria seu apoio para "fazer o que for preciso para destruir" os militantes

