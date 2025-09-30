Topo

Grãos/EUA: volume de soja inspecionado para exportação sobe 5% na semana

30/09/2025 09h40

São Paulo, 30 - Os volumes de soja e de milho inspecionados para exportação em portos dos Estados Unidos aumentaram na semana encerrada em 25 de setembro. Já os de trigo diminuíram. Os dados foram publicados nesta segunda-feira pelo Departamento de Agricultura dos EUA (USDA), em seu relatório semanal de inspeção dos embarques de grãos do país.O volume de soja inspecionado para exportação em portos norte-americanos subiu 5%, para 593.956 toneladas. Já o volume de milho foi de 1,53 milhão de toneladas, aumento de 10,2% ante a semana anterior. O volume inspecionado de trigo, por sua vez, caiu 21,4%, para 738.604 toneladas.O relatório mostra os volumes de grãos inspecionados para exportação no acumulado do ano-safra iniciado no dia 1º de junho de 2025 para o trigo e em 1º de setembro de 2025 para o milho e a soja.

