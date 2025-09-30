Topo

Notícias

Governo israelense confirma polêmico David Zini como chefe do Shin Bet

30/09/2025 18h23

O governo de Israel confirmou nesta terça-feira (30) a nomeação de David Zini como chefe da agência de inteligência interna Shin Bet, uma figura que provoca rejeição entre os familiares dos reféns de Gaza.

"O governo aprovou por unanimidade a nomeação de David Zini como chefe do Shin Bet por um período de cinco anos", informou o gabinete do primeiro-ministro, Benjamin Netanyahu, em um comunicado.

O general da reserva pertence ao movimento sionista religioso de extrema direita e se opôs às negociações para a libertação de reféns em mãos do Hamas.

Ele também descreveu o conflito de Israel com o movimento islamista palestino como "uma guerra eterna". Esses comentários provocaram a indignação dos familiares dos cativos na Faixa de Gaza.

Zini, que assumirá o cargo em 5 de outubro, também é alvo de escrutínio pelo que seus críticos chamam de sua visão "messiânica", uma etiqueta que ele próprio aceitou em um discurso em junho.

O termo está relacionado ao movimento de colonos que considera que a Cisjordânia ocupada e Gaza pertencem a Israel.

Sua nomeação ocorre após a destituição, por parte de Netanyahu, do chefe do Shin Bet, Ronen Bar, após uma longa disputa com sua procuradora-geral.

Durante o mandato de Bar, o Shin Bet abriu uma investigação sobre os supostos pagamentos do Catar a assessores de Netanyahu em um caso denominado "Catargate", que, segundo a imprensa israelense, levou à sua destituição.

Netanyahu afirmou nesta terça-feira que "a realidade após 7 de outubro" exigia "um novo chefe do Shin Bet vindo de fora da organização", em referência ao fracasso dos serviços de inteligência em evitar o ataque do Hamas a Israel em 2023, que desencadeou a atual guerra em Gaza.

glp/dcp/sag/dga/am

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Notícias

Cientistas criam óvulos humanos usando células da pele

Olympique de Marselha goleia Ajax em casa (4-0) com dois gols de Igor Paixão

Retirada de floresta no arco do desmatamento recua 24% em 2023 e 26% em 2024, diz Esfera

Tottenham empata no fim na visita ao Bodo/Glimt (2-2) pela 2ª rodada da Champions

Juiz declara ilegais as prisões de estudantes pró-Palestina nos EUA

Aeroporto Santos Dumont tem pista liberada após vazamento de óleo

STM empossa segunda ministra em 217 anos de história

Dow Jones bate recorde mesmo com ameaça de 'shutdown' nos EUA

Renan Calheiros: Trocar compensações tira justiça tributária do IR

Liverpool perde para Galatasaray (1-0) na Turquia pela Champions

Venezuela, Nicarágua e Cuba são excluídos da Cúpula das Américas