Governo dos EUA enfrenta fuga de cérebros com saída de 154.000 funcionários federais nesta semana

WASHINGTON (Reuters) - Mais de 150.000 funcionários federais deixarão a folha de pagamento do governo dos Estados Unidos nesta semana após aderirem a um programa de demissão voluntária -- o maior êxodo de funcionários públicos em um único ano em quase 80 anos, desencadeando o que os sindicatos e especialistas em governança alertam ser uma perda prejudicial de conhecimento institucional.

As demissões começam nesta terça-feira para os trabalhadores que optaram por um programa de demissão voluntária que os manteve na folha de pagamento até setembro. As demissões são a pedra angular do esforço do presidente dos EUA, Donald Trump, para reduzir a força de trabalho federal, combinando incentivos financeiros com ameaças de demissão para aqueles que recusaram a oferta.

Muitos deixaram suas agências há meses, de acordo com o escritório de RH do governo federal, e estão efetivamente em licença remunerada.

Don Moynihan, professor da Ford School of Public Policy da Universidade de Michigan, disse que o maior impacto do êxodo desta semana será a fuga de cérebros de tantos funcionários públicos experientes, uma perda de talentos que, segundo ele, será difícil de reverter.

"São necessários anos para desenvolver conhecimento e experiência profundos para executar os programas do governo que essas pessoas administram. Agora, grande parte do conhecimento está saindo pela porta", disse Moynihan.

A perda de conhecimento especializado está dificultando o trabalho de muitas agências e o atendimento ao público norte-americano, de acordo com entrevistas com uma dúzia de funcionários e ex-funcionários do governo e representantes de sindicatos.

As demissões afetaram negativamente uma ampla gama de atividades governamentais, incluindo previsão do tempo, segurança alimentar, programas de saúde e projetos espaciais, de acordo com as pessoas que falaram com a Reuters.

No Serviço Nacional de Meteorologia, cerca de 200 pessoas foram demitidas, causando a perda da equipe técnica que faz a manutenção dos equipamentos de previsão e de muitos meteorologistas experientes.

"Isso causou uma enorme perturbação nos escritórios de todo o país", disse Tom Fahy, diretor legislativo da Organização dos Funcionários do Serviço Nacional de Meteorologia.

Jasmine Blackwell, porta-voz da Administração Nacional Oceânica e Atmosférica, que supervisiona o serviço meteorológico, disse que os empregos estão sendo oferecidos conforme necessário "para garantir a segurança dos americanos e o uso responsável dos dólares dos contribuintes".

O ex-presidente democrata Bill Clinton detém o recorde pós-Segunda Guerra Mundial de redução de empregos no governo, mas isso ocorreu durante os oito anos completos de sua Presidência de dois mandatos. Clinton supervisionou uma redução da força de trabalho federal de mais de 430.000 pessoas, ou cerca de 20%.

Ao mesmo tempo, porém, uma economia em alta e um boom tecnológico produziram mais de 22 milhões de empregos no setor privado durante o mandato de Clinton, e seus cortes na força de trabalho federal não deixaram nenhuma marca visível no mercado de trabalho em geral.

FUGA DE CÉREBROS DA NASA

Cerca de 4.000 funcionários da NASA aderiram aos dois programas de demissão voluntária oferecidos pelo governo Trump em janeiro e abril, disse Matt Biggs, presidente da Federação Internacional de Engenheiros Profissionais e Técnicos, um sindicato que representa 8.000 funcionários da NASA.

"A agência está perdendo alguns dos mais brilhantes engenheiros e cientistas aeronáuticos do mundo, e eles não estão sendo substituídos", disse Biggs.

Cheryl Warner, porta-voz da NASA, disse que a agência está buscando uma "era de ouro" de exploração e inovação, inclusive para a Lua e Marte.

"A agência continuará a avaliar os tipos de habilidades e funções necessárias para atender às nossas prioridades", disse ela.

As demissões voluntárias, que foram aceitas por 154.000 trabalhadores, foram parte de uma iniciativa mais ampla de Trump, um republicano, e de seu ex-conselheiro bilionário Elon Musk, que argumentou que a força de trabalho federal havia se tornado muito grande e muito ineficiente. Os democratas da oposição dizem que os cortes foram indiscriminados.

O governo dos EUA gastou US$359 bilhões em salários e benefícios de funcionários civis no ano orçamentário de 2023, de acordo com os números publicados mais recentemente disponíveis.

