Goolsbee diz que Fed precisará buscar outras fontes se relatórios forem suspensos por paralisação, segundo Fox Business

30/09/2025 20h57

WASHINGTON (Reuters) - O presidente do Federal Reserve de Chicago, Austan Goolsbee, disse nesta terça-feira que as autoridade do banco central dos Estados Unidos terão que procurar fontes de dados alternativas para considerar em sua reunião de política monetária de 16 e 17 de outubro, se os próximos relatórios do governo sobre empregos, inflação e outros aspectos da economia forem suspensos devido a uma paralisação do governo.

O Fed, que é autofinanciado, permanecerá aberto mesmo que o restante do governo feche. "Fico triste por não estarmos recebendo estatísticas oficiais exatamente em um momento em que estamos tentando descobrir se a economia está em transição", disse Goolsbee no programa "The Claman Countdown", da Fox Business.

(Por Howard Schneider)

