Galípolo é escolhido em lista da revista 'Time' de lideranças globais em ascensão

30/09/2025 13h21

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, foi escolhido como uma das principais lideranças globais em ascensão pela revista norte-americana Time. Ele figura no grupo de líderes da lista "TIME100 Next", com um breve perfil assinado pela ex-vice-diretora-gerente do Fundo Monetário Internacional (FMI) Gita Gopinath.

"Gabriel Galípolo me dá esperança de que a liderança ponderada e baseada em princípios ainda esteja viva - mesmo nestes tempos turbulentos", diz o texto. "O mundo precisa de mais bons exemplos, e Gabriel nos mostra que um formulador de políticas progressista não tem de ser populista. Ele é um ativo incrível para o mundo da política econômica."

Segundo o perfil, o banqueiro central tem cumprido o compromisso de reduzir a inflação, beneficiando brasileiros mais pobres.

"As ações dele desde que assumiu o cargo este ano têm reafirmado a independência do Banco Central - um feito nada desprezível em um momento em que pressões fiscais podem induzir decisões míopes", diz um trecho.

A Time também elogia a versatilidade de Galípolo, que ocupou cargos desde a academia até o setor público. Ele é o único brasileiro na seção de "líderes" da lista.

