Futuros do minério de ferro caem com dados fracos da China, mas fecham trimestre com ganho

Por Lucas Liew

CINGAPURA (Reuters) - Os preços futuros do minério de ferro caíram nesta terça-feira, pressionados por dados fracos do setor industrial da China, mas registraram sólidos ganhos em base trimestral, uma vez que as fortes altas impulsionadas pelas exportações em julho e agosto compensaram as quedas recentes.

O contrato de janeiro do minério de ferro mais negociado na Bolsa de Mercadorias de Dalian (DCE) da China encerrou as negociações do dia com perda de 0,64%, a 780,5 iuanes (US$109,58) a tonelada.

O contrato caiu 0,51% este mês, mas encerrou o trimestre com alta de 9,89%.

O minério de ferro de referência de setembro na Bolsa de Cingapura recuava 0,05%, a US$105,25 a tonelada. No trimestre, o contrato subiu 12,27% até o momento.

O setor industrial da China contraiu-se pelo sexto mês consecutivo em setembro, de acordo com uma pesquisa oficial, sugerindo que os produtores estão esperando por mais estímulos para impulsionar a demanda doméstica.

Os novos pedidos de exportação aumentaram pela primeira vez desde março, aliviando algumas preocupações sobre a recente fraqueza das exportações.

Analistas do Citi haviam observado no início deste mês que o desempenho das exportações melhor do que o esperado poderia não ser sustentável, já que as margens do aço estão sob pressão.

Uma pesquisa do setor privado realizada pela RatingDog mostrou que a atividade fabril da China em setembro expandiu-se no ritmo mais rápido desde março, com o aumento de novos pedidos impulsionando um crescimento mais rápido da produção.

"A melhora notável da lucratividade nos setores de matérias-primas, como o aço, sugere que as políticas anti-involução do governo estão em ação", disseram analistas do Goldman Sachs.

A produção de tarugos no centro siderúrgico chinês de Tangshan aumentou entre 22 e 28 de setembro, embora os lucros que as siderúrgicas poderiam obter com as vendas de tarugos tenham diminuído, de acordo com a consultoria Mysteel.

