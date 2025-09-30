Fracassa última votação no Senado dos EUA para evitar paralisação do governo

Os senadores americanos não chegaram a um acordo nesta terça-feira (30) para aprovar uma solução provisória de financiamento para manter o governo funcionando, de modo que, a partir da meia-noite (1h de quarta em Brasília), uma parte das agências do Estado ficará paralisada.

O fechamento administrativo do governo, o chamado "shutdown", implica a suspensão de trabalhos não essenciais, razão pela qual centenas de milhares de funcionários públicos ficarão sem salário até que o Congresso chegue a um acordo.

ft/md/cjc/arm/am

© Agence France-Presse