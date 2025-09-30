Fórum Econômico Mundial: condições econômicas globais devem enfraquecer no próximo ano

Em relatório divulgado nesta terça-feira, 30, o Fórum Econômico Mundial afirmou que as perspectivas de crescimento permanecem moderadas e os riscos inclinados para o lado negativo. No total, 72% dos economistas-chefes consultados esperam que as condições econômicas globais enfraqueçam no próximo ano.

A fragmentação geoeconômica está se acelerando, com as tensões comerciais no centro, aponta o Fórum. A forte depreciação do dólar concedeu às economias emergentes maior flexibilidade monetária, mas também amplificou o impacto doméstico das tarifas.

Enquanto isso, o rápido ritmo de desenvolvimento da inteligência artificial (IA) está adicionando outra camada de incerteza, com a maioria dos economistas-chefes esperando que a tecnologia se torne comercialmente disruptiva dentro do próximo ano, mas as opiniões sobre os impactos no mercado de trabalho permanecem divididas.

Segundo a análise, as perspectivas dos EUA permanecem moderadas, em um cenário de grandes mudanças na política comercial e riscos inflacionários elevados. "A recuperação da Europa é frágil, mas está melhorando. O crescimento da China permanece relativamente forte, embora o impulso esteja diminuindo e os riscos deflacionários persistam, enquanto a América Latina e o Caribe continuam a fazer progressos modestos em meio à estabilização da inflação."