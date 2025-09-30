Filha de ex-presidente tunisiano Ben Ali é presa na França

Uma das filhas do ex-presidente tunisiano Zine El Abdine Ben Ali, deposto em 2011 durante a Primavera Árabe, foi presa na França a pedido da Tunísia, indicou uma fonte judicial à AFP nesta terça-feira (30).

Halima Ben Ali comparecerá na quarta-feira à Justiça para que lhe seja comunicado o pedido de prisão. Também decidirão se ela será presa ou colocada em liberdade condicional enquanto espera a decisão sobre sua extradição para a Tunísia, segundo essa fonte.

Até o momento, não se sabe qual é acusação das autoridades tunisianas.

Em 14 de janeiro de 2011, Zine El Abidine Ben Ali fugiu de seu país após 23 anos no poder como resultado de uma revolta popular desencadeada pela autoimolação, em dezembro de 2010, de um vendedor ambulante, desesperado pela pobreza e pelas humilhações policiais.

O ex-líder autocrata, que governou o país norte-africano ente 1987 e 2011, morreu aos 83 anos em 2019 e passou os últimos anos de sua vida no exílio na Arábia Saudita.

