Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
BOLSAS
Ibovespa: -0,07%
Pontos: 146.237,02
Máxima de +0,85% : 147.578 pontos
Mínima de -0,38% : 145.774 pontos
Volume: R$ 23,02 bilhões
Variação em 2025: 21,58%
Variação no mês: 3,4%
Dow Jones: +0,18%
Pontos: 46.397,89
Nasdaq: +0,3%
Pontos: 22.660,01
Ibovespa Futuro: -0,11%
Pontos: 147.150
Máxima (pontos): 148.425
Mínima (pontos): 146.605
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 39,07
Variação: +0,46%
Petrobras PN
Preço: R$ 31,40
Variação: -1,29%
Bradesco PN
Preço: R$ 17,69
Variação: +0,58%
Ambev ON
Preço: R$ 12,13
Variação: -2,26%
Petrobras ON
Preço: R$ 33,75
Variação: -1,66%
Vale ON
Preço: R$ 57,65
Variação: +0,65%
BRF SA ON
Preço: R$ 17,95
(22/9/2025)
Vale ON
Preço: R$ 57,65
Variação: +0,65%
Itausa PN
Preço: R$ 11,46
Variação: estável
Global 40
Cotação: 731,324 centavos de dólar
Variação: estável
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,3225
Venda: R$ 5,3230
Variação: +0,01%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,48
Venda: R$ 5,58
Variação: +0,16%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,3180
Venda: R$ 5,3186
Variação: -0,08%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,4800
Venda: R$ 5,5640
Variação: +0,45%
- Dólar Futuro (outubro)
Cotação: R$ 5,3190
Variação: -0,05%
- Euro
Compra: US$ 1,1733 (às 18h33)
Venda: US$ 1,1736 (às 18h33)
Variação: +0,07%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,2480
Venda: R$ 6,2490
Variação: +0,1%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4200
Venda: R$ 6,4840
Variação: +0,2%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,90% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, ,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3 873,20 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +0,47%