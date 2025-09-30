Topo

Farsul: custo de insumos para produzir leite no RS sobe 0,95%

30/09/2025 17h32

São Paulo, 30 - O Índice de Insumos para Produção de Leite Cru do Rio Grande do Sul (ILC) avançou 0,95% em agosto frente a julho, segundo levantamento da Assessoria Econômica da Farsul divulgado nesta terça-feira, 30. O principal fator de alta do custo veio dos fertilizantes, cujo preço subiu 2,19%, refletindo um aumento de 7% nas cotações internacionais da ureia. O item concentrado também se encareceu, com alta de 1,5%, enquanto a silagem ficou praticamente estável (-0,02%), informou a Farsul, em nota. No lado oposto, os combustíveis recuaram 1,5%, mas a energia elétrica manteve tendência de alta, com reajuste médio de 1,65%.No acumulado de 2025, o indicador mostra deflação de 2,67%, movimento alinhado ao IPA-DI, da Fundação Getulio Vargas, o que reforça o diagnóstico de arrefecimento dos custos ao produtor. Ainda assim, nos últimos 12 meses encerrados em agosto, o ILC acumula inflação de 9,4%. Entre os componentes da cesta, destacam-se as altas de fertilizantes (14,9%), silagem (9,5%), concentrado (7,2%), sal mineral (15,7%) e energia elétrica (10%)."Apesar das pressões setoriais, observa-se o início de um processo de desaceleração inflacionária, resultado dos efeitos defasados da política monetária contracionista", aponta o relatório. A Farsul projeta que, mantida essa dinâmica, o índice pode registrar leituras de deflação em 12 meses já a partir do último trimestre, favorecendo a recomposição de margens dos produtores.Para setembro, a expectativa é de queda nos preços de milho e soja, além de possível recuo nos combustíveis diante da desvalorização do dólar e da baixa do petróleo no mercado internacional. Em contrapartida, o segmento de ureia segue com fundamentos altistas, podendo sustentar novas pressões sobre os fertilizantes.Conteúdo elaborado com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

