Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Um vídeo compartilhado nas redes sociais engana ao anunciar um aplicativo chamado Loto Lógica que supostamente ajudaria apostadores a ganhar prêmios em loterias. Trata-se de um golpe.

A Caixa informou que os resultados das loterias são definidos por métodos que impossibilitam qualquer tipo de previsão ou manipulação. Um dos vídeos que promovem o aplicativo teve o áudio manipulado por inteligência artificial. O outro utiliza uma reportagem falsa do programa Balanço Geral, da Record, com um homem que se diz criador do sistema.

O que está circulando

É golpe post que promove aplicativo que promete facilitar ganhos na loteria Imagem: Arte/UOL sobre Reprodução/Facebook

Vídeo mostra uma mulher que diz ter estagiado por dois anos na Caixa e que o sistema lotérico teria "falhas", permitindo a quem "enxerga essas brechas ganhar várias vezes". Segundo ela, haveria um algoritmo "baseado em padrões ocultos" a partir de resultados antigos e que revelaria os números com maior probabilidade de serem sorteados. Ela afirma que começou a aplicar esse método e ganhou repetidas vezes. A mulher pede para os interessados clicarem no link "saiba mais" para conhecer a fórmula.

Por que é falso

Caixa reitera que sistema lotérico impossibilita fraude. Ao UOL Confere, a estatal, responsável pelas loterias no Brasil, afirmou que "os resultados são definidos por meio de processos físicos e aleatórios, como o uso de globos e bolas numeradas, o que impossibilita qualquer tipo de previsão por algoritmos ou manipulação". A Caixa ainda ressaltou que "os sorteios são realizados com total transparência, segurança e sob fiscalização de auditoria independente, além de serem abertos ao público e transmitidos ao vivo".

Áudio foi gerado por IA. O UOL Confere submeteu o vídeo compartilhado pelas publicações enganosas à análise do Hiya Deepfake Voice Detector, especializado na identificação de adulteração de vozes. A ferramenta classificou o áudio como "deepfake", indicando que o conteúdo foi manipulado digitalmente (abaixo).

Vídeo compartilhado por peças enganosas teve áudio manipulado por IA, como mostra o Hiya Deepfake Voice Detector Imagem: Reprocução

Link leva usuário a vídeo que promove aplicativo. Ao clicar no link indicado pelas publicações enganosas, o interessado é levado para um vídeo de uma suposta reportagem veiculada pelo programa Balanço Geral, da Record. Nele, um homem identificado como Otávio Pontes diz ser o criador do método que facilitaria os acertos na loteria e afirma que ele mesmo já ganhou na Mega-Sena por meio do aplicativo chamado Loto Lógica.

Programa da Record não veiculou entrevista. Uma busca no perfil oficial do Balanço Geral no YouTube (aqui) tanto pelo nome do suposto entrevistado (aqui) como pelo termo "loterias" (aqui) não trouxe qualquer resultado. Da mesma forma, uma pesquisa por "Otávio Pontes" e "loterias" no Google (aqui) também não retornou possíveis registros ou notícias sobre o suposto criador do aplicativo.

Vítimas alertam para golpe. No site Reclame Aqui, há mais de 300 queixas relativas ao aplicativo. Os usuários reclamam que não receberam o link de acesso ao app mesmo após o pagamento da taxa e que não conseguem restituir os valores (aqui, aqui, aqui, aqui e aqui).

Viralização. Uma publicação no Facebook tem 1.400 curtidas e 220 mil visualizações.

Este conteúdo também foi checado pela Lupa.

Caí em um golpe. E agora?

Registre o boletim de ocorrência imediatamente. A recomendação é do delegado Carlos Afonso Gonçalves, da Divisão de Crimes Cibernéticos da Polícia Civil de SP. No estado de São Paulo, o registro pode ser feito de forma virtual pelo site da Delegacia Eletrônica (aqui).

Faça uma reclamação contra a empresa no Procon. A orientação é da Secretaria Nacional do Consumidor. Veja quais são os canais e contatos para fazer a denúncia em cada estado do país aqui.

Entre em contato com o seu banco ou operadora do cartão de crédito para denunciar a fraude e tentar o estorno do valor.

Como falar com o UOL Confere

Viu algo e não sabe se é falso ou verdadeiro? Mande para o UOL Confere. Sugestões de checagens podem ser enviadas para o nosso WhatsApp (11) 97684-6049 ou para o email uolconfere@uol.com.br.

Siga o canal do UOL Confere no WhatsApp. Lá você receberá as checagens feitas por nossa equipe. Para começar a seguir, basta clicar aqui.

5 dicas para você não cair em fake news