Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China

Por Oliver Denzer e Sarah Marsh

DRESDEN/BERLIM, Alemanha (Reuters) - Um assessor de um importante político de extrema-direita foi preso por quase cinco anos nesta terça-feira, depois que um tribunal alemão o considerou culpado de espionar remessas militares alemãs e dissidentes chineses por mais de 20 anos.

O caso alimentou a preocupação na Alemanha de que a Europa tenha se tornado um dos principais alvos da espionagem chinesa sob o comando do presidente Xi Jinping, algo que Pequim nega.

O Tribunal Regional Superior de Dresden disse que um cidadão alemão, chamado apenas de Jian G. devido às regras de privacidade, havia identificado e espionado dissidentes chineses na Europa, disse uma porta-voz do tribunal.

Seu trabalho gerou consequências para suas famílias na China, disse ela.

Jian G. também passou informações para a inteligência chinesa sobre o Parlamento Europeu e o Alternativa para a Alemanha (AfD), de extrema-direita, enquanto trabalhava para Maximilian Krah, um ex-parlamentar europeu do AfD, acrescentou a porta-voz.

Ele coletou informações sobre carregamentos militares que partiam do aeroporto de Leipzig/Halle e sobre pessoas que trabalhavam no setor de defesa, com a ajuda de uma mulher identificada como Yaqi X., que trabalhava em uma empresa de logística no aeroporto, disse a porta-voz.

O tribunal condenou Yaqi X. a quase dois anos de prisão, suspensa em liberdade condicional por três anos.

A embaixada chinesa na Alemanha não respondeu imediatamente a um pedido de comentário.

As acusações de espionagem foram feitas em um momento em que Krah estava fazendo campanha como um importante candidato do AfD para o Parlamento Europeu e levantaram preocupações sobre as opiniões pró-China e pró-Rússia de alguns membros seniores do partido.

Alguns membros do AfD viram as acusações como uma tentativa de desacreditar Krah e o AfD antes das eleições.

Os números das pesquisas do partido caíram ligeiramente depois que as alegações se tornaram públicas. Embora Krah tenha conquistado uma cadeira no Parlamento Europeu, outros membros do AfD o excluíram de sua delegação, após essa e outras controvérsias.

Meio ano depois, ele se candidatou ao Parlamento nacional alemão, em uma tentativa de se reabilitar, e se tornou um dos novos políticos do AfD no Bundestag, quando o AfD ficou em segundo lugar.

Desde então, o apoio ao partido aumentou ainda mais e, atualmente, ele está em primeiro lugar em algumas pesquisas nacionais, à frente dos conservadores do chanceler Friedrich Merz.

No início deste mês, o Parlamento alemão retirou sua imunidade como parlamentar devido a uma investigação contra ele por acusações de suborno enquanto era membro do Parlamento Europeu, bem como lavagem de dinheiro em conexão com pagamentos chineses.

Krah nega qualquer irregularidade em relação a essas alegações.

Nesta terça-feira, ele usou a plataforma de mídia social X para dizer que estava ansioso para obter mais "clareza sobre as atividades de espionagem das quais (ele) foi vítima" por meio da fundamentação escrita do tribunal no caso, que ainda não foi publicada.

Ele escreveu que havia reforçado significativamente a segurança em seu escritório após a prisão de Jian G..

Nos anos anteriores à prisão de Jian G., Krah havia rejeitado as alegações de que seu assessor estava fazendo lobby para a China como uma calúnia contra si mesmo.