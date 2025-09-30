Topo

EUA impõe tarifas sobre importações de madeira a partir de 14 de outubro

30/09/2025 09h29

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, impôs uma série de tarifas sobre as importações de madeira serrada, que entrarão em vigor em 14 de outubro. 

Em um a proclamação presidencial, a Casa Branca anunciou na segunda-feira (29) uma tarifa global de 10% sobre as importações de madeira macia. Também estabeleceu uma tarifa global de 25% sobre móveis estofados, que aumentará para 30% em 1º de janeiro. 

Os materiais de construção foram os mais afetados na última rodada de impostos dos EUA sobre importações, que incluiu uma tarifa global de 25% sobre armários de cozinha e penteadeiras, aumentando para 50% em 1º de janeiro.

Algumas economias com melhores tarifas, como o Reino Unido, a União Europeia e o Japão, devem desfrutar de um tratamento mais favorável, refletindo os termos de seus acordos comerciais com os Estados Unidos. 

As tarifas impostas por Trump desde seu retorno à Casa Branca este ano geraram questionamentos e críticas jurídicas tanto globalmente quanto nos Estados Unidos, de pequenos empresários até membros do Congresso. 

A Suprema Corte dos EUA ouvirá argumentos orais sobre a legalidade das tarifas globais de Trump em 5 de novembro.

Em um informativo divulgado na segunda-feira pela Casa Branca, o governo Trump afirmou que as tarifas sobre a madeira visam abordar uma ameaça à segurança nacional, em parte porque "a madeira desempenha um papel vital na construção civil e na infraestrutura militar", afirmou o comunicado. 

"Cadeias de suprimentos estrangeiras e grandes exportadores atendem cada vez mais à demanda dos EUA, o que cria vulnerabilidades em caso de interrupções", afirmou a Casa Branca. 

O informativo também observou que os parceiros comerciais que negociam com os Estados Unidos "podem conseguir uma alternativa aos aumentos tarifários pendentes".

