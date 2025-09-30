Topo

Notícias

Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

30/09/2025 16h17

O primeiro-ministro da Estônia, Kristen Michal, afirmou, nesta terça-feira (30), que as recentes incursões aéreas da Rússia são uma tentativa de "distrair" a Europa de seu apoio à Ucrânia. 

O presidente russo, Vladimir Putin, "quer que falemos de nós mesmos, não da Ucrânia, não de ajudar a Ucrânia, não de frear a Rússia na Ucrânia", declarou Michal à AFP em uma entrevista em Copenhague. 

Os dirigentes da União Europeia se reúnem esta semana na Dinamarca para abordar o reforço de suas defesas e o apoio à Ucrânia, invadida pela Rússia em fevereiro de 2022. 

As reuniões ocorrem sob estritas medidas se segurança após os misteriosos sobrevoos de drones dos últimos dias. Esses acidentes se somam às violações por parte da Rússia do espaço aéreo da Estônia e da Polônia. 

Michal espera que a cúpula de Copenhague envie uma mensagem forte de "unidade e determinação para apoiar a Ucrânia e nunca nos distrairmos do tema principal, que é o problema com a Rússia". 

O político também instou seus contrapartes a apoiarem uma nova proposta de Bruxelas para usar ativos russos congelados e financiar um empréstimo de 140 bilhões de euros (873 bilhões de reais) à Ucrânia. 

"Os russos são os agressores, estão matando pessoas inocentes, civis. Eles estão causando o dano, então eles que devem pagar", afirmou. 

Uma das prioridades que Bruxelas impulsiona é a chamada "parede de drones" para detectar e, em última instância, derrubar drones russos. 

ob-del/rlp/pc/sag/dd/mvv

© Agence France-Presse

As mais lidas agora

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

PGR defende que não há vínculo trabalhista entre motoristas e aplicativos

Aplicativo que promete facilitar ganhos em loterias é golpe

Tesouro com moedas de ouro de 1.400 anos é encontrado por acaso em Israel

Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja em janeiro

Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo

Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

Secretário-geral da ONU pede respeito aos direitos humanos em protestos no Equador

Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse