Estômago alto: por que sua barriga incha e como reduzir o desconforto?

A sensação de barriga estufada pode aparecer em qualquer hora do dia —logo depois de uma refeição ou até ao acordar. O incômodo vem muitas vezes acompanhado de gases, arrotos, prisão de ventre e até dor abdominal. O problema é que entender a origem desse inchaço nem sempre é simples: diferentes fatores podem estar por trás dele.

Entre as causas mais comuns estão a síndrome do intestino irritável, caracterizada por alternância de diarreia e constipação; intolerância à lactose, quando o corpo não consegue digerir o açúcar presente no leite e derivados; o supercrescimento bacteriano, que altera a absorção de nutrientes; a gastrite, inflamação da mucosa do estômago; e a doença celíaca, em que o glúten provoca uma reação autoimune no intestino delgado, causando um processo inflamatório.

O papel dos FODMAPS

Outro possível culpado do inchaço é o consumo de FODMAPS, sigla em inglês que designa carboidratos de cadeia curta —oligossacarídeos, dissacarídeos, monossacarídeos e polióis— de difícil absorção no intestino delgado.

Quando chegam ao cólon, no intestino grosso, eles são fermentados por bactérias e podem causar gases e distensão abdominal.

A redução desses alimentos se mostrou eficaz no alívio dos sintomas da síndrome do intestino irritável, mas nem sempre faz diferença para quem não tem a condição. Por isso, especialistas recomendam cautela: os FODMAPS são fontes importantes de energia e nutrientes, e a restrição deve ser individualizada.

Entre os alimentos ricos em FODMAPS estão maçã, pera, manga, melancia, cebola, alho, couve-flor, cogumelos, queijos, iogurte, trigo e derivados.

Dez estratégias contra o inchaço

Embora a causa varie de pessoa para pessoa, algumas medidas podem ajudar a reduzir e prevenir a sensação de barriga inchada:

Evite refrigerantes e bebidas alcoólicas. O primeiro aumenta os gases e os adoçantes artificiais não são bem digeridos. O segundo irrita o estômago, produzindo mais ácido estomacal e levando ao inchaço. Mastigue devagar, facilitando a digestão e reduzindo a probabilidade de constipação. Modere o consumo de líquidos durante as refeições. Até um copo americano não chega a ser prejudicial, mas o ideal é esperar de 30 minutos a uma hora após comer. Não se deite logo depois de comer para evitar refluxo. Controle o estresse com atividades relaxantes como meditação, ioga ou massagem. Durma bem: a serotonina liberada no descanso ajuda a regular o intestino. Pratique exercícios regularmente para estimular o trânsito intestinal e diminuir os gases. Beba bastante água, essencial para a digestão. A recomendação costuma variar de 2 litros a 2,5 litros por dia. Mantenha uma dieta equilibrada, sem cortes radicais, de preferência orientada por um nutricionista. Aposte nos chás naturais, como erva-doce, chá branco e alecrim, que auxiliam na digestão.

O inchaço pode ser apenas passageiro ou um sintoma de algo mais persistente. Prestar atenção ao corpo, ajustar a alimentação e procurar ajuda especializada quando necessário é o caminho para evitar que o desconforto se torne rotina.

*Com informações de reportagem publicada em 09/02/2023