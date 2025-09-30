Estádio San Siro será demolido após aprovação de venda para Milan e Inter

O estádio San Siro, um dos mais famosos do mundo, será demolido após o município de Milão aprovar nesta terça-feira (30) sua venda aos dois principais times da cidade italiana: Inter e Milan.

Os clubes haviam ameaçado abandonar a cidade se a venda não fosse aprovada.

Após mais de 11 horas de debate na prefeitura, a venda foi aprovada por 24 votos contra 20, por 197 milhões de euros (231 milhões de dólares, 1,23 bilhão de reais).

Com a decisão, a capital econômica da Itália decidiu que Inter e Milan serão os proprietários do estádio emblemático e dos terrenos adjacentes.

O resultado da votação foi anunciado às 4h00 (23h00 de Brasília, segunda-feira).

Os dois clubes, ambos de propriedade de fundos de investimento americanos, e o prefeito de Milão, Giuseppe Sala, conseguiram o que buscavam após anos de incerteza a respeito do projeto avaliado em 1,2 bilhão de euros (1,41 bilhão de dólares, 7,5 bilhões de reais).

Os clubes apresentaram a proposta de compra do estádio em março. Um projeto anterior, no qual o terreno continuaria sendo público, foi abandonado em 2023.

Se a venda for concretizada antes de 10 de novembro - quando entra em vigor uma ordem de proteção aos edifícios públicos que impediria a demolição do San Siro - Inter e Milan assumirão o controle de mais de 28 hectares de terrenos públicos em uma área densamente povoada em um subúrbio na zona oeste de Milão.

O novo San Siro, com capacidade para 71.500 torcedores, deverá ser inaugurado em 2031. Em seguida, o atual estádio, o maior da Itália, com capacidade para 75.000 espectadores, será demolido.

A venda foi aprovada pelo município graças à abstenção dos vereadores do partido de direita 'Forza Italia', fundado pelo falecido ex-primeiro-ministro Silvio Berlusconi, que foi proprietário do Milan.

Os partidos de extrema direita Liga e 'Fratelli d'Italia' votaram contra a proposta, assim como alguns vereadores da maioria de esquerda que apoia o governo local de Sala.

