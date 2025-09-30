Topo

Notícias

Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

Hospital Municipal de Anagé, no sudoeste baiano - Divulgação/Prefeitura de Anagé
Hospital Municipal de Anagé, no sudoeste baiano Imagem: Divulgação/Prefeitura de Anagé
do UOL

Colaboração para o UOL, em São Paulo

30/09/2025 14h33

Uma mulher de 44 anos morreu no último domingo, na cidade de Anagé, no sudoeste da Bahia, após apresentar sinais envenenamento. O filho dela, de 15 anos, está internado em estado grave.

O que aconteceu

Hospital Municipal de Anagé, que atendeu os dois pacientes, confirmou envenenamento. Segundo a TV Bahia, afiliada da TV Globo no estado, o adolescente contou para a equipe médica que a própria mãe teria envenenado a comida deles.

Corpo de Márcia Maria Cunha Santos passou por necropsia e casa da família foi periciada. Em nota ao UOL, a Polícia Civil da Bahia informou que os exames devem auxiliar no esclarecimento da causa da morte, mas não forneceu mais informações.

Adolescente foi transferido para o Hospital Geral de Vitória da Conquista. O UOL entrou em contato com a unidade para saber o estado de saúde do jovem, mas não obteve retorno até a publicação deste texto. O espaço segue aberto.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Notícias

Mãe morre com sinais de envenenamento e filho fica em estado grave na Bahia

Terremoto de magnitude 6,0 atinge a ilha indonésia de Java (USGS)

FPA mantém contrariedade à taxação das LCAs, diz presidente da bancada

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente' caminha para uma paralisação

Balé da Cidade de São Paulo apresenta coreografias de Rafaela Sahyoun e Alejandro Ahmed na França

O que são os juízes 'TQQ' que corregedor quer extinguir? Entenda

Explosão de celular provoca confusão e caos na Estação Luz do Metrô de SP

Trump e Pfizer anunciam acordo para reduzir preços de medicamentos nos EUA

Trump diz que governo dos EUA 'provavelmente terá uma paralisação' administrativa

Nicarágua concede licenças de mineração a três empresas chinesas

Primeiro-ministro britânico intensifica ataques contra extrema direita