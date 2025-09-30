Topo

Notícias

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

30/09/2025 07h24

O deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) utilizou as redes sociais nesta segunda-feira, 29, para comentar a carta do presidente americano Donald Trump, aproveitando a ocasião para criticar o projeto de lei da anistia. Segundo ele, a proposta de anistia, que acabou se transformando em uma dosimetria para reduzir as penas dos envolvidos nos atos de 8 de janeiro, não seria suficiente para encerrar o que classificou como uma "perseguição".

No X (antigo Twitter), Eduardo Bolsonaro, que está morando nos Estados Unidos desde fevereiro deste ano, usou a carta enviada por Trump ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para criticar a Justiça brasileira.

Ele contestou a condenação do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, sentenciado a 27 anos e 3 meses de prisão por liderar uma organização criminosa e tentar abolir o Estado Democrático de Direito após o resultado das eleições de 2022.

O documento datado de 9 de julho de 2025, Trump elogiou Jair Bolsonaro, chamando-o de líder "altamente respeitado" e criticou as acusações contra o ex-presidente, classificando o julgamento no STF como uma "caça às bruxas". Trump também pediu a suspensão imediata do processo judicial e considerou o caso uma "vergonha internacional".

Usando esse argumento, Eduardo afirmou: "Este é o principal motivo que atrai a atenção dos EUA para o Brasil - daí decorrem também diversos outros fatores. A dosimetria, destaque-se, não conserta essa perseguição; a anistia, sim", escreveu o deputado.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Chá milagroso para eliminar fezes sem força: como fazer receita caseira

Notícias

Rússia diz que eleição parlamentar na Moldávia foi abertamente manipulada

Subsecretário da Praia Grande é alvo de busca em apuração sobre morte de ex-delegado-geral

Eduardo Bolsonaro usa carta de Trump para criticar projeto de lei da anistia

Presidente da Conafer é preso em flagrante pela CPMI do INSS enquanto prestava depoimento

Talibã impõe apagão de telecomunicações ao Afeganistão

Nicole Kidman e Keith Urban se separam após 19 anos de casamento, afirma imprensa americana

Plano de paz de Trump para Gaza gera apoios e críticas ao redor do mundo

Degradação ambiental coloca em risco a prosperidade europeia

Hamas examina plano de paz de Trump para Gaza, afirma fonte palestina

Estudo com dados de 101 países aponta danos do álcool à saúde mental

Estádio San Siro será demolido após aprovação de venda para Milan e Inter