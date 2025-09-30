Som potente e mais inteligentes: novas 'Alexas' chegam a partir de R$ 849

Topo

Nova linha de dispositivos inteligentes com Alexa Imagem: Divulgação/Amazon
A Amazon apresentou hoje (30) sua nova geração de dispositivos inteligentes, incluindo quatro modelos da linha de alto-falantes com Alexa integrada: Echo Studio (2ª geração), Echo Show 8 (4ª geração) e os novos Echo Show 11 e Echo Dot Max.

Eles chegam com visual renovado, áudio mais potente, novos processadores e preparados para oferecer experiências da Alexa+, turbinada com inteligência artificial generativa. No Brasil, custam a partir de R$ 849.

Echo Dot Max: compacto e potente. É como uma evolução da "bolinha", com som que se adapta ao ambiente e novo design (o anel luminoso fica na frente). Tem dois drivers e oferece o triplo de graves que o Echo Dot (5ª geração), segundo a empresa. Já está em pré-venda por R$ 849, com entregas a partir de 29 de outubro.

Echo Studio (2ª geração): o mais poderoso. A "Alexa para festa" agora também tem formato esférico, 40% mais compacto que o original. Oferece o melhor som da linha, com três drivers, woofer de alta excursão e é projetado para áudio espacial, com suporte a Dolby Atmos. R$ 1.999, com ínicio das vendas previsto para novembro.

Echo Show 8 (4ª geração) e Echo Show 11: a linha de "Alexas com tela" ganhou design mais elegante, display com maior definição e áudio aprimorado (os alto-falantes agora são voltados para frente, e a tela parece "flutuar" sobre ele). Além de uma nova geração do modelo de 8 polegadas, agora há uma versão com tela maior, de 11 polegadas. Preços: R$ 1.799 e R$ 2.199, respectivamente, também para novembro.

Imagem: Divulgação/Amazon

Todos chegam com processadores mais potentes (chip AZ3 para o Echo Dot Max e AZ3 Pro para os demais modelos) e com tecnologia Omnisense, que usa diversos sensores para entender melhor o que está acontecendo no ambiente. Assim, os dispositivos conseguem oferecer interações mais rápidas, proativas e "inteligentes", incluindo recursos avançados da Alexa+ —versão da assistente com IA generativa, ainda a ser disponibilizada no Brasil.

Anunciada em fevereiro deste ano, a Alexa+ está sendo distribuída aos poucos para clientes dos Estados Unidos, principalmente para os dispositivos com tela (Echo Show). Mas o caminho mais rápido é comprar um destes novos produtos. Por lá, ela é gratuita para assinantes Amazon Prime e custa US$ 20 por mês para os demais.

Outras novidades

No evento, também foram apresentados o Fire TV Stick 4K Select, com novo sistema operacional Vega, e três modelos do Kindle Scribe (que permite escrever e desenhar na tela com uma caneta), incluindo um com tela colorida, como a do Kindle Colorsoft. Não há previsão de chegada ao Brasil.

