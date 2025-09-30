Topo

DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto na TV Brasil nesta terça

30/09/2025 07h20

O jornalista Leonardo Sakamoto é o próximo convidado do programa DR com Demori. No bate-papo, o repórter comenta sobre a atual conjuntura política do país, com destaque para a PEC da Blindagem e as futuras eleições, além de abordar questões relacionadas ao trabalho escravo e aos ataques cometidos contra profissionais da imprensa. A atração vai ao ar às 23h desta terça-feira (30), na TV Brasil. 

Leonardo Sakamoto tem uma extensa trajetória profissional e atualmente trabalha como comentarista do UOL, onde contibui com análises políticas e comportamentais, que já foram alvo de fake news, além de ameaças verbais e físicas. 

Durante a entrevista, Sakamoto analisou o cenário político atual. "O poder está com eles, porque foram aumentando a quantidade de recursos que geram dentro do Congresso Nacional, a quantidade de emendas que são repassadas (...), e quem detém o orçamento tem o poder da nação", explica.  

Nesse sentido, o jornalista defende a necessidade de se encontrar novas vozes para o campo democrático. "O Brasil já deveria ter gerado sucessores, tanto à esquerda quanto à direita." 

Ao DR com Demori, Sakamoto também relembra seu trabalho realizado na divulgação de ações de combate ao trabalho análogo à escravidão no país e fala sobre os casos que testemunhou.

"Hoje, é muito mais pela via econômica do que pelos grilhões. As pessoas não são acorrentadas pelo ferro, mas pela dívida, pela falta de dinheiro, pelas cobranças abusivas e pelos alojamentos horríveis, sem condições sanitárias", explica. 

 

 DR com Demori recebe o jornalista, cientista político e professor, Leonardo Sakamoto Paulo Pinto/Agência Brasil

Além disso, o jornalista aponta as dificuldades no reconhecimento das situações de escravidão atualmente. "Participei de mais de 12 resgates ao longo dos anos e, em muitos casos, a pessoa que está sendo resgatada fala: 'Não sou escravo, não sou negro'", recorda. 

Para Sakamoto, não é preciso ser de esquerda ou de direita para ser contra o trabalho escravo.

"Isso transcende ideologias. É preciso ser, basicamente, humano, porque essa situação é um dos piores crimes contra a humanidade", alerta. 

Após a exibição na TV Brasil, o DR com Demori também fica disponível, na íntegra, no Youtube e no aplicativo da TV Brasil Play. O programa é transmitido em áudio, simultaneamente, na Rádio MEC, e as entrevistas ficam disponíveis em formato de podcast no Spotify. 

Sobre o programa 

O programa Dando a Real com Leandro Demori, ou simplesmente DR com Demori, traz personalidades para um bate-papo direto e aprofundado na tela da TV Brasil. Já passaram pela mesa nomes como o ministro do Supremo Tribunal Federal, Gilmar Mendes; a deputada federal Erika Hilton; o ex-ministro José Dirceu, o ator Caio Blat, a cantora Zélia Duncan; e o fundador da banda Pink Floyd, Roger Waters. 

Ao vivo e on demand                                                                 

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar 

Serviço 

DR com Demori recebe Leonardo Sakamoto 

Terça-feira, 30 de setembro, às 23h, na TV Brasil e Rádio MEC 
Quarta-feira, 1 de outubro, às 4h30, na TV Brasil 

 

