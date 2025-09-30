Topo

Notícias

Dona de startup é condenada a prisão por fraude de R$931 mi contra JPMorgan

Charlie Javice, condenada por fraude contra a JPMorgan Chase - SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Charlie Javice, condenada por fraude contra a JPMorgan Chase Imagem: SPENCER PLATT / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
do UOL

30/09/2025 10h04

Um juiz federal dos Estados Unidos condenou ontem a fundadora de uma start-up tecnológica, Charlie Javice, a cerca de sete anos de prisão por fraude contra o banco JPMorgan Chase em um acordo de US$ 175 milhões de dólares (R$ 931 milhões de reais).

Javice, que em 2021 vendeu sua empresa online Frank ao gigante bancário, foi considerada culpada em março por um júri em Nova York de ter construído o negócio sobre milhões de usuários falsos.

Relacionadas

Hamas analisa cessar-fogo em Gaza após encontro de Trump e Netanyahu

'Assassinatos da loja de iogurte': suspeito é identificado 34 anos depois

Quem é ex-ministro da China condenado à morte por propina de R$ 200 milhões

O juiz distrital Alvin Hellerstein sentenciou a ex-empresária a 85 meses de prisão, segundo um porta-voz do Departamento de Justiça.

De acordo com a acusação, Javice contratou um cientista de dados externo para criar um "conjunto de dados artificiais" depois que um engenheiro da empresa se recusou a atender ao pedido, alegando preocupações legais.

A start-up Frank era apresentada como uma ferramenta para simplificar o processo de solicitação de ajuda financeira para o ensino superior nos Estados Unidos.

O JPMorgan se interessou pela plataforma como forma de aproximar seus serviços bancários de um público jovem.

Javice montou "um audacioso e multifacetado esquema criminoso" movido pela ganância, afirmou o promotor Micah Festa, que havia solicitado uma pena de 12 anos.

Embora o caso tenha exposto uma "diligência muito deficiente" por parte do JPMorgan, o juiz Hellerstein destacou que a conduta da ré merecia punição.

"Fraude continua sendo fraude, seja enganando alguém muito inteligente ou alguém ingênuo", disse.

O magistrado também ressaltou que Javice, de 33 anos, não tinha antecedentes criminais e possuía um histórico de "boas ações" em favor de organizações de caridade e de sua família.

Durante a audiência, a ex-empresária pediu desculpas ao JPMorgan, bem como a funcionários e investidores da Frank.

As mais lidas agora

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Mendes diz que STF está unido na defesa de democracia e que espera 'tempos mais pacíficos'

Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

Chácara no interior de SP era usada para falsificar e envasar bebidas, aponta polícia

Trump diz que EUA vai 'monitorar' o narcotráfico por terra após ataques no Caribe

Trump diz que Hamas tem 'três ou quatro dias' para aceitar plano de paz

O que a Barra Funda tem? São Paulo lidera ranking 'cool', mas não é só isso

Em que pé estão as relações entre Trump e a Coreia do Norte?

Exposição sobre Amazônia em Paris foge de clichês e destaca produção artística contemporânea

Juiz dos EUA bloqueia temporariamente demissão em massa de funcionários da Voice of America

Brahma Kumaris: como é grupo indiano com quem Barroso fará retiro

Ex-assessor de importante político do AfD é preso por espionagem para China