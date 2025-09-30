Topo

Notícias

Dólar fecha estável em dia de Ptax e temor de paralisação nos EUA

30/09/2025 17h06

Por Fabricio de Castro

SÃO PAULO (Reuters) - Em um dia de oscilações estreitas, o dólar fechou a terça-feira praticamente estável no Brasil, influenciado por um lado pela disputa pela formação da Ptax de fim de mês e por outro pelo recuo da moeda norte-americana no exterior, em meio ao temor de paralisação parcial do governo dos EUA.

O dólar à vista encerrou a sessão em leve alta de 0,06%, aos R$5,3228. No ano, a divisa acumula queda de 13,86%.

Às 17h03 na B3 o dólar para novembro -- que nesta terça-feira passou a ser o mais líquido no Brasil -- subia 0,06%, aos R$5,3650.

Na primeira metade do dia o dólar sofreu a influência da disputa pela Ptax -- taxa calculada pelo Banco Central com base nas cotações do mercado à vista e que serve de referência para a liquidação de contratos futuros.

No fim de cada mês, agentes financeiros tentam direcioná-la a níveis mais convenientes às suas posições, sejam elas compradas (no sentido de alta das cotações) ou vendidas em dólar (no sentido de baixa).

“O dólar andou de lado durante a disputa da Ptax. Os vendidos conseguiram conquistar algum espaço na primeira e na segunda janela de coleta, mas depois os comprados deram uma forçada nas cotações na terceira e na quarta”, comentou durante a tarde o diretor da Correparti Corretora, Jefferson Rugik.

As janelas de coleta do BC são próximas de 10h, 11h, 12h e 13h. Ainda assim, a pressão dos agentes foi incapaz de fazer o dólar se afastar muito da estabilidade: a cotação mínima do dia no mercado à vista foi de R$5,3047 (-0,28%) às 9h32 e a máxima foi de R$5,3353 (+0,29%) às 12h57.

Definida a Ptax (R$5,3186) no início da tarde, o dólar à vista ficou livre para oscilar conforme o noticiário, mas ainda assim as cotações se mantiveram travadas, próximas da estabilidade.

“Estão todos em compasso de espera pela negociação sobre o Orçamento dos Estados Unidos”, disse Rugik.

Desde o início do dia investidores acompanhavam os desdobramentos das negociações entre republicanos e democratas, nos Estados Unidos, em torno de uma proposta orçamentária para evitar o “shutdown” (paralisação) do governo a partir de quarta-feira.

A falta de acordo conduzia a busca pela segurança dos Treasuries, pesando sobre os rendimentos dos títulos, e a queda do dólar ante a maior parte das demais divisas globais. Ainda assim, no Brasil o dólar se manteve perto da estabilidade ante o real.

À tarde, em uma indicação de que o acordo sobre o Orçamento não parece próximo, o presidente dos EUA, Donald Trump, advertiu os democratas que permitir a paralisação do governo federal à meia-noite daria a sua administração a oportunidade de tomar medidas "irreversíveis", incluindo o encerramento de programas importantes para eles.

Às 17h08, o índice do dólar -- que mede o desempenho da moeda norte-americana frente a uma cesta de seis divisas -- caía 0,09%, a 97,823. No mesmo horário, o dólar cedia 0,44% ante o iene.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

Água com limão é boa para quê? Conheça os potentes benefícios para saúde

Notícias

Atlético de Madrid goleia Eintracht Frankfurt (5-1) pela 2ª rodada da Champions

Kane comanda goleada do Bayern sobre o Pafos (5-1) na Champions

Relator ignora pressão do PL por anistia e vai insistir em projeto de redução de pena

Chelsea vence Benfica (1-0) na volta de Mourinho a Stamford Bridge

Metanol em bebidas pode ter sido ação dolosa, diz delegada

Trump diz que será 'insulto' para EUA se não ganhar Nobel da Paz

CNA diz confiar que moratória da soja será encerrada até 1º de janeiro

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Ex-mesatenista Hugo Hoyama recebe alta após fazer cirurgia no coração