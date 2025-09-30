Dois homens morrem em Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol

Dois homens morreram em Pernambuco com suspeita de intoxicação por metanol. A informação foi divulgada hoje pela Apevisa (Agência Pernambucana de Vigilância Sanitária).

O que aconteceu

Um terceiro homem perdeu a visão, mas já recebeu alta hospitalar. Os casos foram registrados nos municípios de Lajedo e João Alfredo, no agreste do estado.

Governo investiga relação com consumo de bebida alcoólica, como ocorreu em São Paulo. A Secretaria Estadual de Saúde vai emitir orientações para as vigilâncias sanitárias municipais intensificarem a fiscalização em estabelecimentos comerciais.

Secretaria pede que vigilâncias sanitárias coletem amostras suspeitas. A pasta também orienta a interdição preventiva e articulação com órgãos como Procon, Ministério Público e forças de segurança.

À população, a Agência Pernambucana reforça a importância de observar sinais que podem indicar adulteração: verificar se a bebida possui registro no Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), rótulo completo, lacre adequado, além de comprar apenas em locais confiáveis. Também é essencial redobrar a atenção com drinques prontos e evitar produtos sem procedência ou com preços muito abaixo do mercado Comunicado da Secretaria de Saúde de Pernambuco

Cinco mortes registradas em SP

O Governo de São Paulo anunciou hoje que há cinco mortes relacionadas à intoxicação por metanol no estado. Em apenas um dos registros a relação com a substância foi confirmada. Os números foram reforçados pelo Ministério da Saúde à noite.

Ao todo, foram registrados 22 casos de intoxicação em São Paulo. São sete confirmados e outros 15 em investigação.

Três estabelecimentos foram fechados ou são investigados na capital paulista pela venda de bebidas com metanol. Um bar em São Bernardo do Campo também foi interditado.

Bares da capital ficam nos bairros da Mooca e Jardim Paulista. Torres Bar disse que colabora com as autoridades, enquanto o Ministrão Bar não se manifestou.