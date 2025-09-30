Topo

Notícias

Dívida Pública Federal cresce 2,59% em agosto ante julho, para R$ 8,144 trilhões

Brasília

30/09/2025 15h45

O estoque da Dívida Pública Federal (DPF) cresceu 2,59% em agosto, na comparação com julho, e fechou o mês em R$ 8,144 trilhões. Os dados foram divulgados nesta terça-feira, 30, pelo Tesouro Nacional. Em julho, o estoque estava em R$ 7,939 trilhões.

A correção de juros no estoque da DPF foi de R$ 69,328 bilhões no oitavo mês de 2025. As emissões líquidas somaram R$ 136,639 bilhões.

A DPF inclui a dívida interna e externa. A Dívida Pública Mobiliária Federal interna (DPMFi) teve alta de 2,80% em agosto, e fechou o mês em R$ 7,844 trilhões. A Dívida Pública Federal externa (DPFe) diminuiu 2,54%, encerrando o mês em R$ 300,23 bilhões.

Participação de estrangeiros

A participação dos investidores estrangeiros no estoque da DPMFi caiu de 9,86% em julho para 9,83% em agosto, informou o Tesouro Nacional.

O estoque de papéis nas mãos dos estrangeiros passou de R$ 752,36 bilhões em julho para R$ 771,45 bilhões em agosto.

As instituições financeiras continuam tendo a maior participação no estoque da DPMFi: de 31,80% em agosto, ante 31,26% em julho.

A parcela dos fundos de investimento passou de 21,73% para 21,28%, e a do grupo de previdência permaneceu em 23,49%. As seguradoras oscilaram de 3,70% para 3,75%.

Parcela atrelada à Selic

A parcela de títulos da DPF atrelada à Selic subiu de 49,25%, em julho, para 49,29%, em agosto. O Plano Anual de Financiamento (PAF) de 2025 prevê um intervalo de 48% a 52% para a participação desses títulos. Os papéis prefixados subiram de 20,16% para 20,95%. No PAF, o intervalo previsto é de 19% a 23%.

Os títulos remunerados pela inflação caíram para 26,72% do estoque da DPF em agosto, ante 26,10% em julho. O plano anual estipula participação de 24% a 28% para eles. Os papéis cambiais oscilaram de 3,87% para 3,67% no oitavo mês do ano. No PAF de 2025, o intervalo vai de 3% a 7% do estoque.

No relatório desta terça, o Tesouro informou ainda que a parcela da DPF a vencer em 12 meses cresceu, passando de 16,72% em julho para 19,45% em agosto. No PAF de 2025, o intervalo previsto é de 16% a 20%.

O prazo médio da dívida caiu de 4,16 anos para 4,09 anos, na mesma comparação. O PAF aponta limites de 3,8 anos a 4,2 anos para 2025. Já o custo médio acumulado em 12 meses da DPF subiu de 11,63% ao ano para 11,65% a.a. no oitavo mês de 2025.

'Colchão da dívida'

O colchão de liquidez da dívida pública teve aumento nominal de 14,78% em agosto, na comparação com julho, a R$ 1,134 trilhão, informou o Tesouro Nacional nesta terça-feira. Frente a agosto de 2024 (R$ 916,85 bilhões), a alta é de 23,73%.

A reserva serve para honrar compromissos com investidores que compram os títulos brasileiros, e é vista como termômetro para saber se o País tem recursos para pagar seus compromissos, ou se precisaria recorrer rapidamente ao mercado para reforçar o caixa.

O montante disponível em agosto era suficiente para cobrir 7,78 meses de pagamentos de títulos, ante 7,75 meses em julho. O Tesouro trabalha com um mínimo prudencial de três meses de vencimentos.

As mais lidas agora

Rodriguinho critica Yasmin Brunet no BBB 24: 'Não está jogando'

Suco para aumentar a potência masculina: veja receita com melancia e limão

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Cade decide aplicar medida preventiva que suspende moratória da soja em janeiro

Trump adverte democratas sobre ações "irreversíveis" na paralisação do governo

Estônia diz que incursões aéreas da Rússia buscam 'distrair' a UE da Ucrânia

Real Madrid goleia Kairat Almaty (5-0) com hat-trick de Mbappé na Champions

Falta antídoto contra intoxicação por metanol no Brasil, alerta Unicamp

Secretário-geral da ONU pede respeito aos direitos humanos em protestos no Equador

Zelensky alerta sobre situação "crítica" da usina nuclear de Zaporizhzhia

Governo dos EUA está prestes a enfrentar 'shutdown', com partidos em impasse

Chefe do Pentágono critica militares: 'É inaceitável ver generais gordos'

Ministério da Saúde vê 'padrão inédito' nas intoxicações por metanol

Por que a Cisjordânia é central no conflito israelo-palestino?