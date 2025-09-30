Topo

Dívida pública bruta do Brasil fica estável em 77,5% do PIB em agosto, mostra BC

30/09/2025 08h42

SÃO PAULO (Reuters) - A dívida bruta do Brasil ficou estável em agosto, quando o setor público consolidado brasileiro apresentou déficit primário menor do que o esperado, de acordo com dados divulgados nesta terça-feira pelo Banco Central.

A dívida pública bruta do país como proporção do PIB fechou agosto em 77,5%, mesmo nível do mês anterior e abaixo da expectativa em pesquisa da Reuters de 78,0%.

Já a dívida líquida do setor público foi a 64,2%, de 63,6% em julho e expectativa de 64,1%.

Em agosto, o setor público consolidado registrou um déficit primário de R$17,255 bilhões, menor do que a expectativa de economistas consultados em pesquisa da Reuters de um saldo negativo de R$21,0 bilhões.

O desempenho mostra que o governo central teve déficit de R$15,934 bilhões, enquanto Estados e municípios registraram rombo primário de R$1,314 bilhão e as estatais tiveram saldo negativo de R$6 milhões, mostraram os dados do Banco Central.

(Por Camila Moreira)

