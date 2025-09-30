Topo

Notícias

Dino diz que 'não há nada de errado' no debate sobre dosimetria das penas pelo 8 de Janeiro

São Paulo

30/09/2025 17h19

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Flávio Dino afirmou nesta terça-feira, 30, que o Congresso Nacional pode alterar as penas previstas nos crimes aplicados nas condenações pelos atos de 8 de Janeiro de 2023 e que, caso isso ocorra, caberá ao Judiciário aplicar as mudanças.

"A dosimetria sempre é compartilhada entre o legislador e quem aplica a lei. Se o legislador vai mudar os parâmetros, que eu não sei se mudará, é claro que isso influencia na atividade do Poder Judiciário. E não há nada de errado nisso, porque sempre é assim", disse ao sair de evento do Lide - Grupo de Líderes Empresariais realizado em Brasília.

Dino ainda afirmou que o STF não pode se posicionar formalmente sobre o projeto neste momento. "O Congresso pode refazer o debate? Pode. Agora, não é algo sobre o qual o STF possa opinar neste momento. Estamos aplicando a lei conforme foi aprovada pelo Congresso", completou.

A proposta em questão é uma reformulação do chamado PL da Anistia, que inicialmente buscava conceder perdão ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), condenado pelo STF a 27 anos e 3 meses de prisão por tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito e por chefiar uma organização criminosa, e também aos condenados pelos atos do 8 de Janeiro.

Atualmente, o foco da proposta passou a ser a redução de penas, como definiu o relator do projeto, deputado Paulinho da Força (Solidariedade-SP). Apesar de já ter sido aprovado o regime de urgência na Câmara, o relator ainda debate no Congresso a aceitação de sua proposta alternativa à anistia.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Não é só o RG: veja o que mudou na CNH e entenda nova tabela de categorias

Laxante natural para soltar intestino preso: veja como preparar a bebida

Notícias

Pelo menos 5 pessoas morreram após forte terremoto nas Filipinas, diz emissora

Três meses após queda com oito mortos, Anac libera curso de piloto de balão

Bebidas com metanol: quais os bares fechados e investigados em São Paulo

Farsul: custo de insumos para produzir leite no RS sobe 0,95%

Nunes sobre metanol em bebidas: problema possivelmente aconteceu no envase

Trem noturno entre Berlim e Paris será extinto após 2 anos

Pressionado pela esquerda, Tarcísio muda agenda e entra na crise do metanol

Casos de suspeita de intoxicação por metanol terão notificação imediata, determina ministério

Dino diz que 'não há nada de errado' no debate sobre dosimetria das penas pelo 8 de Janeiro

Na presença de Lula, STM dá posse à 2ª ministra de sua história

STF notifica Eduardo Bolsonaro por edital e abre prazo para defesa