Dinamarca reforça segurança com apoio dos EUA após incursões de drones

30/09/2025 11h43

Os Estados Unidos enviaram equipamentos antidrones à Dinamarca para as cúpulas europeias de 1º e 2 de outubro, anunciou o Ministério da Defesa dinamarquês nesta terça-feira (30), depois que vários países europeus ofereceram apoio ao vizinho escandinavo após sobrevoos de drones de origem desconhecida. 

"Estamos satisfeitos e agradecidos de que os Estados Unidos também apoiem a Dinamarca com recursos antidrones no âmbito da próxima cúpula", escreveu o ministério no X. 

Os avistamentos recentes de drones na Dinamarca levaram ao fechamento de vários aeroportos, incluindo o de Copenhague, o maior do norte da Europa. 

Drones também foram vistos sobrevoando instalações militares dinamarquesas, embora nenhuma nova incursão tenha sido relatada desde 27 de setembro. 

Copenhague sediará duas cúpulas europeias na quarta e na quinta-feira, reunindo mais de 40 chefes de Governo.

Para garantir a segurança dos eventos, a Dinamarca anunciou no domingo que fecharia seu espaço aéreo a todos os drones civis até a sexta-feira. 

Embora a polícia ainda não tenha identificado os responsáveis pelas incursões, a primeira-ministra dinamarquesa aponta para a Rússia. 

Em um discurso em vídeo, Mette Frederiksen afirmou, na última quinta-feira, que apenas "um país representa uma ameaça à segurança da Europa e esse país é a Rússia". 

Temendo sabotagens e ataques híbridos, o país também decidiu, nesta terça-feira, elevar a segurança de sua infraestrutura energética para o nível laranja ? o segundo mais alto.

