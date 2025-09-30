Déficit nominal do setor público soma R$ 91,516 bilhões em agosto, revela BC

Topo

O setor público consolidado teve déficit nominal de R$ 91,516 bilhões em agosto, após um rombo de R$ 175,576 bilhões em julho, informou o Banco Central nesta terça-feira, 30. Em agosto de 2024, o resultado nominal havia sido negativo em R$ 90,381 bilhões.

O déficit nominal do setor público atingiu R$ 661,729 bilhões, ou 7,93% do Produto Interno Bruto (PIB), no acumulado do ano. Em 12 meses, soma R$ 969,627 bilhões, ou 7,81% do PIB.

O resultado nominal representa a diferença entre receitas e despesas do setor público, contando o pagamento dos juros da dívida pública.

O governo central teve déficit nominal de R$ 80,726 bilhões no mês passado. Os governos regionais tiveram saldo negativo de R$ 10,359 bilhões, enquanto as empresas estatais tiveram déficit nominal de R$ 431 milhões.

Gatos com juros

O setor público consolidado teve resultado negativo de R$ 74,261 bilhões com juros em agosto, após um rombo de R$ 109,009 bilhões em julho, informou o Banco Central.

O governo central (Tesouro Nacional, Previdência Social e BC) teve despesas de R$ 64,792 bilhões na conta de juros. Os governos regionais gastaram R$ 9,044 bilhões, e as empresas estatais, R$ 425 milhões.

De janeiro a agosto, a despesa do setor público com juros atingiu R$ 599,937 bilhões, ou 7,19% do Produto Interno Bruto (PIB). No acumulado de 12 meses, a despesa soma R$ 946,504 bilhões, ou 7,63 % do PIB. Em 2024, foi de R$ 950,423 bilhões, ou 8,09% do PIB.

