Perder peso sem treinar: por que esta estratégia não é a melhor opção?

Perder peso sem treinar é possível, mas não é o melhor caminho - iStock
Perder peso sem treinar é possível, mas não é o melhor caminho Imagem: iStock
30/09/2025 15h23

Muita gente acredita que ver o número da balança cair significa, automaticamente, emagrecer. Mas não é bem assim. Perder peso pode incluir não apenas a redução de gordura, mas também a diminuição de músculos e até de líquidos do corpo.

Já o emagrecimento de fato acontece quando há redução da gordura corporal, preservando, ou até aumentando, a massa magra. Esse processo depende do chamado balanço energético, ou seja, do equilíbrio entre a energia que consumimos por meio da alimentação e a que gastamos no metabolismo e nas atividades diárias.

É possível emagrecer sem exercícios?

Em teoria, sim. Se a pessoa consome menos calorias do que gasta, pode perder peso apenas com dieta. No entanto, há um limite para essa estratégia. Dietas restritivas demais, além de dificultarem a adesão a longo prazo, podem levar à perda de massa muscular, aumento da fome e queda no metabolismo. Isso significa que, mesmo emagrecendo, o corpo pode ficar mais frágil e com menos energia.

Além disso, o sedentarismo em si traz riscos à saúde: pessoas que passam mais de seis horas sentadas por dia têm uma taxa de mortalidade cerca de 19% maior em comparação às que passam menos tempo na cadeira, segundo um estudo.

Papel dos exercícios para além da balança

Embora seja possível perder alguns quilos apenas com ajustes na alimentação, os exercícios físicos ampliam e consolidam os resultados. Eles não apenas favorecem a redução de gordura e o ganho de massa magra, mas também oferecem uma lista extensa de benefícios:

Melhoram o humor, a saúde mental, a glicemia, o funcionamento cardiovascular, a densidade óssea, a coordenação e o equilíbrio. Fora que ajudam a reduzir inflamações e diminuem o risco de doenças crônicas como diabetes e alguns tipos de câncer.

A verdade é: o exercício não deve ser visto apenas como um aliado da estética, mas como uma ferramenta fundamental para viver mais e melhor.

*Com informações de coluna do VivaBem publicada em 29/10/2021

