Crianças morrem de malária à espera de remédios retidos pelos EUA

Uma paralisação pelo governo de Donald Trump no envio de medicamentos e ajuda humanitária a países africanos impactou o combate à malária e resultou na morte de crianças. Informação consta em investigação do jornal The Washington Post, publicada hoje.

O que aconteceu

Ordem de suspensão de ajuda externa foi emitida em janeiro de 2025 pela gestão Trump. No período, um memorando assinado pelo governo republicano instruiu a USAID (Agência dos Estados Unidos para o Desenvolvimento Internacional) e agências diplomáticas a suspenderem novas obrigações de assistência médica ao exterior e emitirem ordens de paralisação de contratos existentes por 90 dias para revisão, conforme a apuração do Post.

Nos meses seguintes, programas de saúde globais voltados para combate à malária e ao HIV paralisaram. Isso porque a suspensão da ajuda norte-americana gerou atrasos severos e interrupções nas cadeias logísticas de medicamentos vitais para mais de 40 de países.

Investigação revelou casos de crianças infectadas por malária que morreram à espera de medicamentos na África. Um deles é o de Suza Kenyaba, de 5 anos, que morreu em fevereiro na República Democrática do Congo. Ela desenvolveu um quadro grave de malária e precisava de um medicamento injetável, chamado artesunato, que estava retido em um depósito regional, a poucos quilômetros do hospital onde estava internada. O remédio não foi liberado a tempo e Suza morreu de febre aguda.

Outra criança morreu no aguardo de medicamento contra o HIV. Na província congolesa de Lualaba, Gilbert Kayombo, de 7 anos, havia contraído o vírus da AIDS e deixou de receber doses adequadas de antirretrovirais pediátricos por causa da interrupção no fornecimento de medicamentos da USAID. Pouco depois, com o corpo fragilizado, ele contraiu malária grave e também morreu.

Sob pressão internacional, governo Trump recuou e retomou parte das operações voltadas a "assistência humanitária essencial" semanas após a suspensão de janeiro. Apesar disso, muitos programas permaneceram congelados por meses. A investigação do Post identificou que, no primeiro semestre do ano, das cerca de 1.600 ordens de remessas de medicamentos vinculadas a programas da agência norte-americana que deveriam ser cumpridas, mais de 40% não chegaram ao destino.

Em 1º de julho, programa de cadeia global de saúde foi transferido da USAID para o Departamento de Estado dos EUA. Ainda segundo o Post, sob o comando do secretário Marco Rubio, a equipe dedicada ao programa de ajuda externa foi drasticamente reduzida e novos processos de pagamento foram implementados, o que gerou lentidão e obstáculos operacionais na distribuição de medicamentos. Até hoje, algumas iniciativas de saúde comunitária e atenção primária em HIV permanecem suspensas ou com recursos escassos, conforme a investigação.

Impacto global

Paralisação de ajuda externa também impactou envio de mantimentos a diversos países. A investigação revelou ainda que: alimentos destinados a famílias famintas no Sudão, Bangladesh, Gaza, Síria e Mianmar apodreceram em armazéns; clínicas racionaram o tratamento do HIV para controlar e prevenir a transmissão para recém-nascidos no Quênia; medicamentos nunca chegaram ao Sudão, assolado por uma guerra civil, o que resultou em comunidades doentes morrendo de doenças evitáveis.

Estudo estimou que cortes poderiam levar à morte desnecessária de mais de 14 milhões de pessoas em 5 anos. O levantamento, publicado na revista científica Lancet, estima que, entre as vítimas fatais até 2030, estão 4,5 milhões de crianças menores de 5 anos, caso os cortes do governo não fossem revertidos.

Sistema de ajuda externa dos EUA teve dificuldades para recomeçar. Isso porque, ainda segundo o Post, o programa envolvia uma complexa rede de coleta de dados, transporte de carga, armazenagem e funcionários espalhados por vários continentes. Por isso, para entender as causas e consequências da paralisação, os repórteres do jornal norte-americano entrevistaram mais de 20 funcionários e ex-contratados do governo Trump, e viajaram ao Congo, onde examinaram registros médicos e entrevistaram autoridades de saúde, farmacêuticos, médicos e familiares de crianças mortas por falta de medicamentos no primeiro semestre.

O que diz governo dos EUA

Departamento de Estado dos EUA diz que programas da USAID seguem ativos. Em comunicado enviado ao Post e atribuído a um porta-voz, o órgão federal afirmou que "os principais instrumentos da resposta [dos EUA] à saúde continuam a operar e a contribuir para salvar vidas". O departamento disse ainda que está construindo cadeias de suprimentos "preparadas para o futuro" com tecnologia de drones, o que "aumentará a velocidade e a eficiência [do programa] em algumas partes da África".

Sem entrar em detalhes, órgão afirmou que distribuição de ajuda externa foi prejudicada por "bandidos" que lucravam com o programa. "Sob uma abordagem 'América em Primeiro Lugar para assistência externa, estamos nos envolvendo mais diretamente com os governos beneficiários", afirmou na sequência. "Prevemos em breve compartilhar atualizações sobre nossas estratégias para cultivar uma cadeia de suprimentos e infraestrutura de saúde mais duradouras", concluiu.

"Ninguém morreu porque os Estados Unidos cortaram a ajuda", disse Marco Rubio em setembro. Questionado durante uma entrevista à ABC na semana passada, o Secretário de Estado Marco Rubio defendeu as políticas de ajuda externa do governo. Ele afirmou que os programas da USAID estão sendo reestruturados para serem mais "eficientes" e culpou outros países por não fazerem mais.

No início do ano, autoridades do governo Trump disseram que programas de ajuda externa dos EUA estavam em desacordo com interesses e valores norte-americanos. O bilionário Elon Musk, então à frente do Doge (Departamento de Eficiência Governamental), defendeu cortes controversos nos gastos federais e chamou a USAID de "organização criminosa" em uma publicação no X, acrescentando que era "hora de ela morrer". Rubio, posteriormente nomeado para supervisionar a USAID, disse à época a repórteres que os programas da agência iam "contra o que estamos tentando fazer em nossa estratégia nacional".

Leia a reportagem original aqui.