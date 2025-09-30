Topo

Notícias

Crescimento econômico do Reino Unido desacelera no 2º trimestre após início forte de 2025

30/09/2025 07h04

Por David Milliken

LONDRES (Reuters) - A economia da Reino Unido desacelerou no segundo trimestre de 2025, após um forte início de ano, mostraram números oficiais nesta terça-feira, destacando os desafios enfrentados pela ministra das Finanças, Rachel Reeves, enquanto ela se prepara para o orçamento anual de novembro.

O crescimento do Produto Interno Bruto britânico desacelerou para 0,3% no período de abril a junho, de 0,7% nos primeiros três meses do ano, sem revisão das estimativas iniciais do ONS e em linha com as expectativas dos economistas em uma pesquisa da Reuters.

O crescimento anual para 2024 não foi revisado e ficou em 1,1%, embora as mudanças na trajetória trimestral de crescimento tenham feito com que o crescimento do PIB para o ano até o final de junho de 2025 fosse revisado de 1,2% para 1,4%.

A economia da Reino Unido foi a que mais cresceu entre as grandes economias avançadas do G7 no primeiro semestre deste ano.

No entanto, parte dessa expansão se deveu a fatores pontuais - incluindo uma onda de exportações antes da entrada em vigor das tarifas de importação dos EUA - e o Banco da Inglaterra prevê que o crescimento geral em 2025 será de apenas 1,25%.

Os dados desta terça-feira mostraram que o índice de poupança das famílias - às vezes visto como um indicador das preocupações dos consumidores com o futuro - subiu para 10,7% no segundo trimestre, de 10,5% no primeiro, enquanto o crescimento do investimento empresarial no segundo trimestre foi revisado para cima, para uma taxa anual de 3,0%, de uma estimativa inicial de 0,1%.

O ONS apontou um crescimento muito pequeno nos gastos do consumidor e uma ligeira queda na produção de serviços voltados para o consumidor, apesar da expansão geral do setor de serviços.

Muitos economistas preveem que Reeves tenha que aumentar os impostos em dezenas de bilhões de libras no orçamento de 26 de novembro, além de um aumento ainda maior no ano passado, para cumprir suas metas de redução do déficit.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

PIS ANO-BASE 2023 FOI CONFIRMADO e teve CALENDÁRIO DIVULGADO? Confira

Notícias

Estados dos EUA devem encerrar programas de nutrição e saúde após cortes de Trump

Trump rompe tradição de 30 anos e impõe tarifaço de 100% a remédios importados para forçar produção nos EUA

Explosão suicida contra força paramilitar do Paquistão deixa 10 mortos, segundo autoridades

Aeroporto Santos Dumont é fechado após óleo na pista e voos são cancelados

Era dos estilistas estrelas chega ao fim no mundo da moda

China: USDA em Pequim mantém projeção de importação de soja em 2025/26

Youtube paga US$ 22 milhões para encerrar processo movido contra Trump por ter tido conta suspensa

Plano de paz para Gaza: especialistas apontam 'egocentrismo de Trump' e dificuldades de aplicação

Jornal Le Monde publica perfil de Celso Amorim, 'diplomata mais experiente e celebrado do Brasil'

Talibãs cortam as comunicações no Afeganistão 'até novo aviso'

Homem que trabalhava em cúpula de centro empresarial de SP cai e morre após vidro quebrar