Conselho de Ética cancela sessão e adia punição a deputados de motim

A sessão do Conselho de Ética prevista para hoje e na qual seria avaliada a abertura processos contra 14 deputados envolvidos no motim bolsonarista da Câmara foi cancelada.

O que aconteceu

O presidente do Conselho, Fabio Schiochet (União-SC), não conseguiu estar em Brasília nesta semana. O deputado justificou que o caso foi encaminhado a ele somente na última quinta, quando ele já havia assumido compromissos em Santa Catarina.

A sessão para tratar dos processos disciplinares será na próxima terça. A data foi estipulada por Schiochet, que prometeu não deixar o caso esperando por uma definição.

O deputado não teme contaminação do Conselho de Ética pelo desgaste relacionado ao caso. O presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), teve a autoridade questionada pela demora em agir. O motim terminou em 6 de agosto e até agora não houve punições.

Schiochet afirmou que o caso ficou parado 45 dias na Corregedoria da Câmara. De acordo com Schiochet, a demora não é responsabilidade do Conselho de Ética e, sim, da direção da Câmara.

É esperada a abertura de processo disciplinar contra três deputados. Haverá o sorteio de relatores e a corregedoria sugeriu penas diferentes para deputados correspondentes aos atos de cada um.

Marcos Pollon (PL-MS) - Suspensão de 90 dias por ataques à presidência e outros 30 dias por ocupar as cadeiras da Mesa Diretora;

Suspensão de 90 dias por ataques à presidência e outros 30 dias por ocupar as cadeiras da Mesa Diretora; Marcel Van Hattem (Novo-RS) e Zé Trovão (PL-SC) - suspensão de 30 dias por obstruir as cadeiras da Mesa Diretora.

Outros 11 bolsonaristas receberão censura escrita. A punição é uma espécie da cartão amarelo.