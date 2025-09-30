Conselheiro-relator do caso da Moratória da Soja no Cade indica que pacto deve ser suspenso

SÃO PAULO (Reuters) - O conselheiro-relator do caso da Moratória da Soja no Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) votou nesta terça-feira contra recurso apresentado por comerciantes e processadores de soja, indicando a suspensão do acordo relacionado a compras da oleaginosa no bioma amazônico.

Mas ele não foi seguido por dois de seus colegas, enquanto outros conselheiros ainda precisam dar seus votos.

A moratória é pacto entre as empresas compradoras da oleaginosa que proíbe a aquisição do grão cultivado de áreas desmatadas na Amazônia após julho de 2008, com o objetivo de preservar a floresta.

O conselheiro-relator, Carlos Jacques Gomes, citou problemas concorrenciais ao proferir seu voto, apontando preocupações sobre potenciais danos anticompetitivos que promoveriam aumento do poder de barganha das tradings na compra de soja junto a agricultores.

Já o conselheiro José Levi Mello do Amaral Júnior deu parcial provimento ao recurso das tradings, determinando a suspensão de uma medida preventiva - concedida em agosto pela Superintendência Geral do Cade contra a Moratória da Soja - até 31 de dezembro de 2025.

Segundo Amaral Júnior, a suspensão da medida preventiva até o final do ano daria mais tempo para que partes privadas possam dialogar com produtores de soja, que argumentam que a moratória representa um cartel.

Ele disse que o seu voto exclui quaisquer outras considerações sobre a ocorrência ou não de algum ilícito concorrencial. O conselheiro foi seguido pelo seu colega no colegiado Victor Fernandes.

Outros conselheiros do Cade ainda deverão proferir seus votos nesta terça-feira.

Eles julgam um recurso contra uma medida preventiva de agosto do superintendente-geral do Cade, Alexandre Barreto de Souza, que ordenou aos comerciantes de grãos a suspensão da moratória sob pena de imposição de multas pesadas, alegando cartel entre as compradoras de soja participantes do pacto que está em vigor há quase 20 anos.

Uma semana após a decisão de Souza, a associação de tradings e processadoras de soja, Abiove, solicitou à Justiça federal que bloqueasse a decisão do superintendente-geral e obteve uma decisão favorável.

Foi então concedido um mandado de segurança contra a suspensão da moratória até que o tribunal do Cade tomasse uma decisão final sobre o recurso.

(Por Roberto Samora e Oliver Griffin)