Topo

Notícias

Congonhas tem voos cancelados por causa de fechamento de aeroporto no Rio

São Paulo

30/09/2025 12h27

O Aeroporto de Congonhas, localizado na zona sul de São Paulo, registra 18 voos cancelados na manhã desta terça-feira, 30, todos com origem ou destino ao Aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro. O fato ocorre em razão de um vazamento de óleo na pista do aeroporto carioca que impactou em suas operações.

Segundo a Aena, que administra Congonhas, são 13 chegadas e cinco partidas. "Algumas saídas com destino ao Rio de Janeiro estão sendo direcionadas ao Aeroporto do Galeão", disse.

Mais cedo, a Infraero disse que as operações de pouso e decolagem no aeroporto se encontram-se suspensas em decorrência desse vazamento de óleo na pista de um veículo durante manutenção preventiva, realizada no período noturno, quando não há operações no aeroporto.

"As providências para limpeza e liberação da pista já foram tomadas para garantir a segurança e para que as operações sejam retomadas o mais breve possível", afirmou.

Até o momento, foram registrados 12 voos de partida atrasados, nove voos cancelados e seis voos alternados para o Aeroporto do Galeão. "O Notam (aviso aos aeronavegantes) já foi publicado", afirmou a Infraero.

As mais lidas agora

PIS ANO-BASE 2023 CAI NESTA SEMANA ANTECIPADO? Veja CALENDÁRIO

Suco ideal para eliminar fezes sem dor: veja receita para soltar intestino

SALÁRIO MÍNIMO TERÁ NOVO AUMENTO após o CARNAVAL? Entenda

Notícias

Tarcisio descarta participação do PCC em intoxicações por metanol em SP

Espanha busca tipificar violência vicária contra mulheres como crime autônomo

Serasa Experian: recuperação judicial no Agro sobe 32% no 2º trimestre ante 2024

Zagueiro francês William Saliba renova com o Arsenal até 2030

Congonhas tem voos cancelados por causa de fechamento de aeroporto no Rio

Intoxicação por metanol: Governo de SP confirma 22 casos, sendo 5 mortes

Confiança de consumidores nos EUA cai a seu nível mais baixo em cinco meses

Trump diz que se não ganhar o Nobel da Paz, será 'um insulto' aos EUA

Louis Vuitton apresenta em Paris coleção cômoda 'como em casa'

Crianças morrem de malária à espera de remédios retidos pelos EUA

Congresso aprova proposta que aumenta fundo eleitoral para quase R$ 5 bilhões em 2026