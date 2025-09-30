Confira o calendário de pagamentos do saque-aniversário do FGTS 2025

O governo federal já publicou o cronograma do saque-aniversário do FGTS (Fundo de Garantia do Tempo de Serviço) para 2025. O calendário segue o mês de nascimento do trabalhador, permitindo, por exemplo, que quem faz aniversário em janeiro já possa efetuar a retirada.

Calendário do saque-aniversário 2025

Nascidos em janeiro: 02/01 a 31/03

Nascidos em fevereiro: 03/02 a 30/04

Nascidos em março: 03/03 a 30/05

Nascidos em abril: 01/04 a 30/06

Nascidos em maio: 02/05 a 31/07

Nascidos em junho: 02/06 a 29/08

Nascidos em julho: 01/07 a 30/09

Nascidos em agosto: 01/08 a 31/10

Nascidos em setembro: 01/09 a 28/11

Nascidos em outubro: 01/10 a 30/12

Nascidos em novembro: 03/11 a 30/01/2026

Nascidos em dezembro: 01/12 a 27/02/2026

Como funciona o saque-aniversário?

Essa modalidade é uma alternativa ao saque-rescisão e possibilita ao trabalhador retirar uma parte do saldo do FGTS no mês de seu aniversário. No entanto, caso seja demitido, ele não terá direito ao saque integral da conta, podendo utilizar apenas a multa rescisória.

Na forma tradicional (saque-rescisão), quem é desligado sem justa causa pode movimentar todo o valor disponível no FGTS, incluindo a multa.

O saque-aniversário é liberado a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento, ficando acessível por até 60 dias.

Como aderir ao saque-aniversário?

A escolha pela modalidade é opcional e deve ser feita pelo aplicativo ou site oficial do FGTS. Nesses canais, o trabalhador informa os dados de uma conta bancária para receber o crédito. De acordo com a Caixa Econômica Federal, o valor é transferido em até cinco dias úteis após o pedido, se feito no mês de aniversário.

Também é possível solicitar o retorno para o modelo de saque-rescisão pelo mesmo aplicativo, desde que não exista operação de antecipação em andamento. A alteração, no entanto, só passa a valer a partir do 25º mês após a solicitação.

Quanto é possível sacar?

O montante disponível varia conforme uma tabela que aplica alíquotas entre 5% e 50% sobre o saldo total no FGTS, além de uma parcela adicional fixa, de acordo com a faixa de valores.

Até R$ 500: 50%, sem extra

De R$ 500,01 a R$ 1.000: 40% + R$ 50

De R$ 1.000,01 a R$ 5.000: 30% + R$ 150

De R$ 5.000,01 a R$ 10.000: 20% + R$ 650

De R$ 10.000,01 a R$ 15.000: 15% + R$ 1.150

De R$ 15.000,01 a R$ 20.000: 10% + R$ 1.900

Acima de R$ 20.000,01: 5% + R$ 2.900