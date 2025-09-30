Topo

Confiança do consumidor dos EUA enfraquece em setembro por preocupações com o mercado de trabalho

30/09/2025 11h25

WASHINGTON (Reuters) - A confiança do consumidor dos Estados Unidos caiu mais do que o esperado em setembro em meio a preocupações crescentes com a disponibilidade de empregos.

O Conference Board disse nesta terça-feira que seu índice de confiança do consumidor caiu 3,6 pontos neste mês, para 94,2. Economistas consultados pela Reuters previam queda a 96,0.

"A avaliação dos consumidores sobre as condições de negócios foi muito menos positiva do que nos últimos meses, enquanto sua avaliação sobre a disponibilidade atual de empregos caiu pelo nono mês consecutivo, atingindo uma nova mínima recorde de vários anos", disse Stephanie Guichard, economista sênior de indicadores globais do Conference Board.

(Reportagem de Lucia Mutikani)

