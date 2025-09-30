Topo

Confiança de consumidores nos EUA cai a seu nível mais baixo em cinco meses

30/09/2025 12h07

A confiança dos consumidores nos Estados Unidos caiu para seu nível mais baixo desde a implementação das tarifas do presidente Donald Trump em abril, segundo dados divulgados nesta terça-feira (30), que revelam uma preocupação crescente com a inflação.

O índice de confiança do consumidor do Conference Board caiu 3,6 pontos, para 94,2, em setembro, em comparação com os 97,8 revisados do mês anterior.

Os analistas esperavam uma queda menor, de acordo com o consenso publicado pelo MarketWatch.

O índice não estava tão baixo desde abril, quando o anúncio de Trump sobre tarifas massivas desencadeou uma onda de preocupação.

Em suas respostas, "os entrevistados mencionaram com mais frequência em setembro os preços e a inflação, que voltaram a ser os principais fatores que influenciam sua percepção da economia", afirma a economista do Conference Board, Stephanie Guichard, citada em um comunicado.

"As menções às tarifas diminuíram este mês, mas permaneceram altas e continuaram associadas à preocupação com o aumento dos preços", acrescenta o texto.

A inflação nos Estados Unidos aumentou ligeiramente desde que Trump iniciou sua política tarifária pouco depois de retornar à Casa Branca em janeiro. Desde então, o presidente impôs tarifas aduaneiras severas tanto a aliados como a adversários na tentativa de reestruturar as relações comerciais dos Estados Unidos.

